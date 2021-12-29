馬州蒙郡或要求查驗疫苗卡 商家憂影響收入

蒙郡官員近日考慮收緊防疫措施，要求民眾進入商店需出示接種證明，但引來業者擔憂。（記者張筠／攝影）

馬州蒙郡(Montgomery)官員近日考慮收緊防疫 措施，效仿華府 要求民眾進商家前要出示新冠疫苗 接種證明，但不少業主擔憂此做法將極大損傷經濟，商家表示，此舉在接種率較高的蒙郡並無必要，郡府官員則擔憂華府較嚴的規定，會讓許多未接種的民眾轉移到蒙郡消費，增加該郡防疫壓力。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)近日提議要頒布新規，效仿華府要求12歲以上民眾在進入餐館、酒吧、健身房等場所要出示接種至少一劑新冠疫苗證明的規定，他計畫在郡議會冬季休會結束後，推進相關法規的商議與討論。

許多酒吧和餐館業主對此非常擔憂，在蒙郡經營餐館和健身房的薩哈奇(John Sahakian)說，光是因人員短缺就夠苦惱，「最不希望的就是政府一直收緊防疫政策，我們真的招架不住」。

他表示，或許(接種令)在打疫苗人口比率不高的地區會有顯著效果，但蒙郡的接種率很高，多數民眾都打了至少一劑，此外很多居民都自覺戴口罩、保持社交距離，政府沒必要再強行規定，「層層疊疊的規定只會讓人生厭。」

艾瑞奇理解商家們的壓力，但他也擔心華府收緊防疫政策後，會有更多沒接種疫苗的民眾跑來蒙郡消費，導致蒙郡成為疫情重災區，因此希望同步防疫措施；目前也有商家考慮自行定規，要求顧客出示接種證明。

數據顯示，當前蒙郡的新冠檢測需求增長了85%，給供應鏈帶來巨大壓力，郡府也因此希望更多民眾打疫苗，加強社區防疫能力，避免未接種者搶占檢測資源。

蒙郡目前實行室內口罩令，郡府官員曾表示，若全郡完全接種的人口達85%，則將撤銷室內口罩令，但近期新冠變種omicron病毒威脅加劇明顯，衛生官員可能會重新評估相關數據。