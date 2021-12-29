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馬州蒙郡公校新規 學生寒假確診須主動匯報

記者張筠／馬州報導
蒙郡公校規定，若學生在寒假確診新冠，家長須匯報學校。（取自蒙郡公校官方臉書）
蒙郡公校規定，若學生在寒假確診新冠，家長須匯報學校。（取自蒙郡公校官方臉書）

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)本周頒布新規，若學生在寒假期間確診新冠，家長須向學校匯報，校方表示，此做法是為幫助學校2022年1月3日能夠準時返校上課，部分民眾卻抱怨，疫情嚴峻期間恢復實體課「不負責任」，也有家長提議春季開學初期，先推出一段時間的線上教學因應。

蒙郡公校表示，為確保社區安全以及春季各項實體活動的順利進行，要求家長在寒假自行上網匯報學生的確診情況，以便學校靈活調整防疫措施，匯報確診表格：https://bit.ly/3pB4U9U；蒙郡公校代理學區總監麥克奈特(Monifa McKnight)表示，會「盡一切努力保證學校開放」，目標是維持實體教學。

不過該做法也引來家長顧慮，有家長認為疫情嚴重之際沒必要堅持實體課，尤其是近日病例激增，恐怕有學生或家長須在家隔離，實體課也會造成不便，另有家長倡議學校延遲春季開學，或在開學之初先進行一段時間的線上教學，給師生和家長緩衝，等疫情趨緩後再陸續返校。

支持校方做法的家長表示，寒假匯報確診情況很有必要，因聖誕和新年假期有許多家庭出遊旅行，學校統計並公布數據也能讓社區更安心。

蒙郡政府目前不僅根據家長自行匯報學生染疫情況來制定公校的開學計畫，同時也隨機給願意加入且有家長允許的學生做快篩檢測，以此排查病例，統計學校人員的染疫情況。

疫情 公校 檢測

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