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確診激增 馬大醫院啟動危機護理應變

記者張筠／馬州報導

大華府新冠疫情在聖誕假期間明顯升溫，馬里蘭大學(UMD)Upper Chesapeake醫學院近日表示，因病例和住院人數激增，該醫院進入「災難狀態」(hospital disaster)，不得不啟動危機應急模式，簡化各醫療流程，調整手術時間表，重新部署醫護人力物力。

馬里蘭大學Upper Chesapeake和Harford Memorial醫院系統的新冠病例，在近一個月增長了四倍多，而光是Upper Chesapeake醫院的新冠病例就增加超過七倍，因此院方宣布啟動「危機護理標準」(Crisis Standards of Care，簡稱CSC)，該標準允許院方靈活調度並增加需要的護理人員和設備，減少非必要的手術和醫療進程，讓盡可能多的患者得到必要照顧。

馬里蘭大學醫學系應急醫藥學教授、抗疫總監馬克茲(David Marcozzi)說，Upper Chesapeake醫院是馬州進入危機、災難狀態的第一家醫院，但恐怕不會是最後一家；Harford郡衛生官員奧斯汀(Marcy Austin)也提醒社區民眾「必須了解醫療系統正承受巨大壓力，若此趨勢持續，不僅對防疫有害，還將波及到眾多護理和醫療服務。」

馬里蘭大學醫學院官員表示，有資格施打疫苗的民眾，都應盡快接種疫苗和補強針，同時不要小看戴口罩、勤洗手等防疫方法，「這些雖然是看似簡單的行動，但可以避免未來幾周、幾個月的更多悲劇。」

疫苗 防疫 疫情

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