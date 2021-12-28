華府疫情通報系統升級 允民眾主動匯報確診

大華府眾多商家近日再次收緊防疫規定，要求民眾戴口罩或限制店內人數。（記者張筠／攝影）

華府近日在新冠接觸者通知系統(exposure notification service)內增加新功能，允許用戶主動匯報陽性檢測 結果，擴大全市病例排查範圍，也讓有接觸歷史的民眾可及時做檢測或隔離觀察，避免疫情擴散，蘋果手機 用戶可立即使用新功能，安卓系統用戶需等到明年初。

此外，維州一些郡市近日也調整接觸者追蹤計畫，將把關注重點聚焦在有高染疫風險的群體。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，專門用於追蹤病毒擴散並排查新冠病例的「DC新冠接觸提醒」(DC CAN)將增加新功能，民眾可自行參與接觸者追蹤工作，若新冠檢測呈陽性，則可在該系統中匯報，在此同時，該系統用戶中曾與該名確診接觸的民眾，也會立即收到提醒簡訊。

DC CAN自2020年10月發行，系統給每台用戶手機生成隨機ID號碼，通過藍牙功能來查詢附近同樣使用該系統民眾的檢測情況，若有民眾新冠檢測呈陽性，該系統會發送通知以及防疫 建議，但此前檢測數據僅來自市府和相關衛生機構，沒有民眾主動匯報的功能。

華府民眾可通過該系統，實時了解自己是否接觸過新冠病患，據此及時檢測或隔離觀察，近日市府通過發放免費檢測盒來擴大檢測範圍，提高排查病例效率，該接觸者提醒系統升級，也可達到防疫資訊更及時、透明的目標。

蘋果手機用戶可直接在設置菜單中，點選開啟「接觸者通知」，且可立即使用新功能。（系統截圖）

蘋果手機用戶可直接在設置選項中，點選「接觸者通知」(exposure notification)，不過，安卓用戶雖可從Google Play中下載相關通知，但主動匯報檢測結果的新功能，需等到2022年1月4日才可使用。

曾有民眾提出隱私顧慮，市府回應，該系統不會追蹤用戶的地理位置，且除了公衛機構可瀏覽此系統的數據，蘋果、谷歌等公司以及其他執法部門都不得進入系統或窺探用戶身分，此外，用戶可自行點選允許公衛機構使用與他們健康相關的數據。

維州費郡(Fairfax)近日也調整接觸者追蹤計畫，表示不再致電陽性檢測者或者與確診病例有密切接觸的民眾，新計畫將重點關注較高染疫風險的民眾，包括長期在護理機構生活、工作的人，以及在學校、托兒所工作的民眾等，藉此節省防疫人力物力。

費郡衛生局主任葛洛莉亞(Gloria Addo-Ayensu)表示，由於近期病例激增，郡府需靈活調整接觸者工作，沒有處於高染疫風險環境的民眾，將不再接到衛生官員的追蹤電話，而是會以短信方式收到衛生局的隔離提醒，此外，所有確診者須完成Sara Alert系統的健康調查，以郵件或短信，定期向費郡衛生局匯報症狀。