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疫情攪亂航班 大華府機場人滿為患

記者張筠／華盛頓報導
因大量航班改期、取消，不少旅客需長時間等待行李。（記者張筠／攝影）
因大量航班改期、取消，不少旅客需長時間等待行李。（記者張筠／攝影）

受新冠疫情影響，許多人雀躍踏上旅程，卻在途中面臨航班取消、改期、延誤，甚至行李寄丟等麻煩，還有不少民眾因新冠檢測結果延遲收到而無法上機，使得大華府地區的機場一度人滿為患，旅客滯留更可能使機場面臨更大的防疫壓力。

27日早晨飛往華府里根國家機場(Regan National Airport)的眾多航班取消，達美航空及美國聯合航空有大量旅客滯留，即使是航班沒受影響的旅客，也因行李遲遲未到而在機場長時間等候。

每兩周從佛羅里達州往返華府的旅客Jean原以為航班不會受任何影響，但由於從里根機場出發前往芝加哥、鳳凰城等其他城市的班機延誤，她的行程也被迫推遲，「(我的班機)僅是延誤都已算幸運，很多其他航班直接被取消，旅客們還未知下一趟航班的時間。」

27日剛從紐約準時回到華府的劉新文說，最初計畫搭機往返，「後來為了消耗點數而買火車票，因此整趟行程未受影響，現在回想覺得萬幸。」

大華府眾多旅客面臨航班取消、改期、延誤、行李寄丟等困難，部分航空公司的服務區一度...
大華府眾多旅客面臨航班取消、改期、延誤、行李寄丟等困難，部分航空公司的服務區一度人滿為患。（取自WTOP）

根據世界航班追蹤網站FlightAware的數據，全美各地聖誕周末取消的航班超過3200架，平安夜取消了近700架，25日聖誕節當天有近1000個航班，而最嚴重是26日，逾1500個航班被取消，27日早晨也有近800架航班取消。

數據顯示，達美航空、聯合航空和捷藍航空(JetBlue)在聖誕節當天，都因新冠變種Omicron而取消了逾10%的航班，美國聯合航空同日取消了90多趟航班，相當於原計畫的3%。

除了航班安排問題重重，往返大華府的不少旅客，也在新冠檢測方面遭遇困難，馬州居民安妮全家原計畫聖誕節後到加勒比島度假，但因部分家庭成員未來得及取得登機前三天的陰性檢測證明，因此全家人無法登機，下一趟班機也已滿員，「有些防疫規定令人頭疼，雖是基於安全考慮，但細節環環相扣，最終導致整個旅行計畫泡湯。」

機場 華府 檢測

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