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馬州疫情再起 單日住院數逾1500 減少非緊急手術

記者張筠╱馬州報導
大華府新冠疫情升溫，衛生專家呼籲民眾做好必要的防護，包括戴口罩，避免室內人多場合。（記者張筠 / 攝影）
大華府新冠疫情升溫，衛生專家呼籲民眾做好必要的防護，包括戴口罩，避免室內人多場合。（記者張筠 / 攝影）

馬州新冠住院病例22日突破1500人，州府因此啟動應急方案，宣布全州醫院將減少與新冠不相關的手術和醫療程序，藉此保留病床及醫護人力；華府市長包瑟(Muriel Bowser)本周也宣布，全市所有學校學生須在2022年3月1日前接種新冠疫苗

根據馬州政府更新的應急方案，若全州住院人數超過1500人，則醫院將縮減與新冠無關的手術和醫療進度，避免醫療資源消耗殆盡；此外，全州所有醫院將調整病患容量，優化現有床位的使用，重新部署並增加醫療人員及設備，減少非緊急、非必要的手術和醫療程序，將部分患者轉移到其他護理機構，將行政辦公室等非專業醫療場所轉換為可設置臨床護理的空間。

馬州州長霍根(Larry Hogan)此前已預測明年1月全州的新冠住院病例將突破2000人，屆時也將達到疫情以來的高峰，他因此呼籲所有民眾加強防疫，盡快接種補強針，相關部門也已制定應對方案。

霍根說，「未接種疫苗的民眾正持續消耗醫療資源，也給馬州醫療護理系統增加壓力」，他敦促所有符合資格的民眾盡早打新冠疫苗和補強針，州府也會持續追蹤各地疫情狀況，若有必要則會繼續收緊防疫政策或啟動其他應急計畫。

華府本周恢復室內口罩令，包瑟政府也宣布明年1月15日起，進入餐館、酒吧、健身房等室內場所都需出示新冠疫苗接種證明，此外華府市議會本周也通過學校的疫苗接種令，包瑟表示，在2022年3月1日前，公校、私立學校、特許學校等的所有學生都須接種新冠疫苗。

該規定意味著新冠疫苗將成為華府學校、托兒所、育兒中心等機構必打疫苗的最新項目；包瑟呼籲家長盡早帶孩子接種，不要拖延到截止日臨近。

大華府新冠疫情升溫，衛生專家呼籲民眾做好必要的防護，包括戴口罩，避免室內人多場所...
大華府新冠疫情升溫，衛生專家呼籲民眾做好必要的防護，包括戴口罩，避免室內人多場所。（記者張筠╱ 攝影）

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