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華府染疫住院驟增 專家籲勤檢測

記者張筠╱華盛頓報導
衛生專家表示，在疫苗普及的情況下，病例持續增加無需恐慌，但住院人數驟增則須引起關注。（記者張筠╱攝影）
衛生專家表示，在疫苗普及的情況下，病例持續增加無需恐慌，但住院人數驟增則須引起關注。（記者張筠╱攝影）

華府各項新冠數據持續上升，馬州縮減非新冠相關手術，華府重啟室內口罩令，各地也擴增檢測資源，向民眾發放免費快篩盒，衛生專家表示，在疫苗普及的情況下，病例持續增加無需恐慌，但住院人數驟增則須重視，因此呼籲民眾勤檢測、戴口罩、避免待在擁擠的室內場所。

根據約翰霍普金斯醫學院的數據，華府已成為全美新冠疫情最嚴重的城市，每10萬人中有逾150人確診，而全美平均為51人，聯邦疾病防治中心(CDC)數據也顯示，華府過去七天的平均陽性檢測率在8%至9.9%之間，屬於全美最高。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院傳染病流行病學專家道迪(David Dowdy)說，冬季本就是病例激增的時段，在疫苗普及的情況下，使用用住院人數來衡量疫情嚴重程度，將更具參考價值，重症病患增加說明所需醫療資源更多，醫療體系面臨的壓力更大，政府也應適時調整應急政策，而大華府目前就處於此情況。

維州22日增加近6000名確診，目前有1550人住院，全州76.5%人已打至少一劑新冠疫苗；馬州22日增加逾4000名確診，住院人數突破1500人，預計明年初會突破2000人，馬州目前有84.5%人已接種至少一劑；華府22日新增逾1500人確診，並增167名住院病例，目前全市84.1%人已打至少一劑。

道迪表示，新冠住院數據並不會表現滯後反映疫情狀態，「住院人數變化只比病毒擴散的實際情況晚兩到三天，仍算可以及時呈現疫情動態，且更直接表現疫情嚴重性」。

華府的國家兒童醫療中心(Children’s National Hospital)收治的新冠病例也明顯上升，上周增加近400名病例，比前一周翻倍，該中心發現許多確診兒童並無症狀，給防疫增加一定難度，院方表示，幾乎所有兒童病例都未接種疫苗。

衛生專家建議所有符合資格的民眾接種新冠疫苗和補強針，在節假日聚會、外出頻繁期間，也須勤檢測、戴口罩、避免前往擁擠的室內場合，「未來新冠疫情會更像流感，冬季病例顯著增加，民眾無需恐慌，但每人都應盡責做好防護，不要讓重症患者持續走高，否則會導致醫療體系崩潰。」

華府 疫情 疫苗

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