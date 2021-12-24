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聖誕假期開車出遊 4訣竅省油

記者張筠╱華盛頓報導
專家表示，及時給輪胎打氣、減輕車子重量等都是能節省油費的方法。（記者張筠╱攝影）
專家表示，及時給輪胎打氣、減輕車子重量等都是能節省油費的方法。（記者張筠╱攝影）

假日出行除了要克服讓人疲憊的塞車等待，更要解決不斷上漲的油費等開銷；美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)專員阿里(Ragina Ali)近日提供一些省油訣竅，讓民眾聖誕和新年假期開車出行時可節省花費。

1.開啟巡航控制(cruise control)系統，勻速駕駛以節省汽油：阿里表示，駕駛員可以道路限速為標準來設定巡航控制，若路況允許，則可鎖定車速，一方面讓駕駛更安全，另一方面也能省油。不過她提醒民眾，若道路濕滑，則不要啟動巡航控制，避免車輛失控。

2.車胎打飽氣：阿里表示，胎壓不足會更耗油，且冬季低溫情況下，胎壓也會較低，民眾出行前需做好相關檢查；此外若到雨雪較多的地區旅遊，則要根據輪胎磨損程度及時換新輪胎。

3.減輕車子重量：車子越重越耗油，阿里建議民眾將車上和車內不用的器材、工具清空，例如自行車架、滑雪工具、皮艇等，採購大件商品後也應及時整理，避免後備箱物品堆積。

4.汽油品種根據車輛要求選擇最基本款即可：阿里說，「很多汽車廠商會建議駕駛員用較高級的油，但那僅是建議，並非要求或必需」，一般車輛僅用常規汽油即可，「一趟長途旅程中，常規和高級汽油的差價很明顯，可從這方面節省不必要的開銷。」

汽車 滑雪 低溫

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