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波特那&蘇爾律師事務所 談10件車禍後應該做和不應該做的事項 (下)

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
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波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家繼續討論10件車禍後應該做和不應該做的事項。

5.要向保險公司報告車禍

大多數汽車保險政策要求您在安全的情況下盡快報告事故。在這一點上，您應該盡快聯繫您的保險公司，但盡量減少您的評論，讓他們知道您捲入了車禍，並向他們提供對方司機的保險資料。之後，拒絕有關車禍的進一步問題並禮貌地結束通話。

6.不要同意對方保險公司的電話錄音

如果對方保險公司要求您提供聲明，或者您在拿起電話時聽到“此電話可能會被錄音”，請對您的措辭極為謹慎，你向對方保險公司說的任何話，都可能被用來轉移過失或可能減少你的賠償。請記住，最好讓您的律師進行談判。

7.要做例行醫療檢查及治療

在醫生診所制定治療計劃後，請確保參加所有預約檢查及治療，並儘可能避免重新安排時間。保險公司可以利用你延期或不準時預約，來質疑您受傷的嚴重程度，並證明較低的賠償是合理的。繼續就診，直到您的醫生說您恢復健康。

8.不要在社交媒體上發帖文

在您的案件得到解決之前，避免在社交媒體上發帖文，避免張貼損害賠償的照片，這樣會讓您的朋友知道您沒事一樣。如果發生這種情況，對方保險公司可能會查看您的所有帖文和私人消息，尋找任何可能表明車禍有問題或您的傷勢沒有您聲稱的那麼嚴重的（甚至是隨意的評論）。   

9.請聯繫律師

如您所見，車禍案件是極其複雜的。這就是為什麼聘請律師為您管理案件通常是個好主意。一旦您聘請了經驗豐富的波特那&蘇爾律師事務所，他們將為您的索賠而努力，處理所有文書工作和電話，同時讓您專注於康復。

10.不要等到為時已晚！

請記住，從受傷之日起，您可以在有限的時間內提出索賠，並要求您依法獲得全部損害賠償。不要再等，請聯繫律師。如果您發生車禍，那麼今天是開始的最佳時機。   

如果您或您所愛的人在車禍中受傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。

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