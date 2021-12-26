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馬州Bethesda王朝御膳 經典上海菜、川菜、台菜、週末點心風味出眾 別具特色 新年聚餐及訂餐的首選

本報華府訊
馬州Bethesda王朝御膳提供經典上海菜、川菜、台菜、週末點心，風味出眾，別具特色，是新年聚餐訂餐的首選。
馬州Bethesda王朝御膳提供經典上海菜、川菜、台菜、週末點心，風味出眾，別具特色，是新年聚餐訂餐的首選。

位於馬州Bethesda的王朝御膳，開張以來已經在Bethesda的華人及洋人的社區裡造成轟動。顧客口碑極佳，對王朝御膳的菜式稱讚不已。除了名廚林金華、聞光華主理，精心製作外，David(前桃源創辦人)、小蘭(前小金華創辦人)及師傅們嚴謹地設計每款菜式的品質及食材，無論從頭檯小菜、主菜，以至招牌菜、經典菜、御膳房菜及週末點心，都是同樣出色。很多顧客都異口同聲地說:「衹要是David及小蘭經營的餐館，我們都有信心，因為他們都具備了35年以上經營餐館的經驗及對餐館服務業的熱忱，會讓我們很滿意及放心。」 這正引證了David經營餐館的方針是非常正確，他曾說過: 「看到顧客吃得開心滿意，是我最大的快樂及滿足。」可見，David及小蘭的一絲不苟、精益求益的經營態度，得到了廣大顧客讚賞。

疫情期間，王朝御膳的廚師及員工們，嚴謹遵守防疫清潔措施。為了顧客的健康，店主要求入內進餐者，出示疫苗注射記錄卡，讓大家安心品嚐各式美味的佳餚。

當踏進王朝御膳，您會發現裝潢典雅寬敞，亮麗簡潔，予人舒泰輕鬆的感覺，很適合親朋戚友或知己好友聚餐。王朝御膳提供上海菜、川菜及台菜，匯聚各地精彩菜式，包括各式招牌菜、經典菜及御膳房菜，菜式豐盛，各式佳餚可供選擇。首先，招牌菜包括有北京鴨、海南雞飯、重慶扣肉、酒釀豆瓣魚片、湖南脆皮魚、鹹蛋黃焗蝦、避風塘蝦球、什錦砂鍋等，其中北京鴨很受顧客歡迎，基本上是必點的菜式，北京鴨色澤紅潤，肉質肥而不膩，鴨肉口感嫩滑，美味可口，讓您吃到停不了。

其次，經典菜也是不能錯過，包括有樟茶鴨、香酥鴨、彩虹雞、紅燒獅子頭、三杯雞、苔條魚片、京都排骨、鱈魚豆腐煲、核桃脆皮蝦等。「香酥鴨」口感皮脆肉酥，集酥脆、軟嫩、鮮香於一身，深受顧客歡迎。「紅燒獅子頭」這道經典的上海菜，肉丸可口，大人小孩都愛不釋口。台菜的代表作--「三杯雞」，肉香味濃，甜中帶鹹，鹹中帶鮮，是很好的下飯菜。

此外，御膳房菜包括有王朝八寶鴨、走油蹄膀、腐乳肉、一魚三吃。因御膳房菜製作需時，須24時前預訂。「王朝八寶鴨」鴨肉鮮嫩，腴香濃溢，汁濃味鮮，有糯米、香腸、煙肉、腰果、松子等多種配料，荷葉裹包，荷香四溢。「走油蹄膀」是一道美味的菜式，肉嫩質細，熱吃酥而不爛，糟香四溢，鹹裡透甜。「腐乳肉」鹹香軟爛，入口即化、肥而不膩，您一定會愛上它。「一魚三吃」做成砂鍋魚頭湯、清蒸肚膛、紅燒划水，盡享鮮魚不同食法。

王朝御膳推出大家很喜愛的週末點心，逢週六及週日11:00am至2:00pm，週末點心包括有燒餅、油條、豆漿、飯糰、韭菜盒子、肉夾饃、滷肉飯、芝麻球....等等，種類很多，不及備載。大家可以享受王朝的美味點心，陪您度過優閒的週末!

此外，王朝御膳也推出經濟實惠的特價午餐(兩菜一湯)，價錢僅$13.50，週一至週五11:00am 至2:00pm，特價午餐包括有香乾肉絲、蒜苗雙臘、彩虹雞、麻婆豆腐、豆豉魚片、魚香茄子...等等 20多種菜式，任您選擇。以此優惠價錢可享受兩道不同菜式，並附上一碗湯，所以不容錯過!

現新年將至，王朝御膳內廳寬敞亮麗及菜式豐盛，絕對是親朋戚友聚餐的好地方，也是派對訂餐的首選，讓大家過一個既溫馨又回味的新年。王朝御膳Wang Dynasty Fine Asian Cuisine，地址:4929 Bethesda Ave., Bethesda, MD 20814 (後面有大量停車位)，電話: 301-654-1188, 301-654-1699，網址: www.wangdynastymd.com，營業時間:週日至週四11am-8:30pm，週五、週六 11am-9pm。

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