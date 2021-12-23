華府發8000份快篩盒 市民免費領取

華府22日起每天免費向民眾發放8000份快篩抗原檢測盒。（取自WTOP）

華府 衛生局近日擴增新冠檢測 資源，22日起向市民發放8000份免費快篩抗原檢測盒(testing kit)，民眾可居家自行檢測，15分鐘內知道檢測結果，每人每天可領兩份，領取時需出示居住證明。

此前因供應鏈緊縮，華府發放免費檢測試劑的計畫受阻，因此發放時間比維州和馬州晚，華府從22日開始，與八家圖書館 合作，每家圖書館每周一到周六提供1000份免費快篩抗原檢測盒，每盒有兩套檢測試劑。

華府衛生局表示，領取時需出示華府居住證明，每人每天可領兩盒，相當於可做四次檢測，該試劑可在15分鐘內顯示檢測結果。

此前華府已推出「自我檢測」(Test Yourself)項目，即在36家圖書館向民眾發放核酸檢測(PCR testing)資源，讓民眾回家自行檢測，而後將樣本送到收集站，等待實驗室研究完畢再發送結果，雖然核酸檢測更精確，但需等二到四天才出結果。

華府衛生官員艾什利(Patrick Ashley)說，時效更高的抗原檢測有利於排查社區染疫情況，阻止病毒迅速擴散，也能讓有症狀的民眾了解自身健康狀況，民眾最好在出現新冠症狀的頭幾天就做抗原檢測，結果更準確。