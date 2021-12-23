維大要求師生職員 明年2月1日前須打補強針

維吉尼亞大學要求師生教職員在明年2月1日之前打補強針。(美聯社)

維吉尼亞大學(UVA)22日表示，要求明年春季學期在校學習、工作、生活的師生、教職員，在2月1日之前完成新冠疫苗 的補強針接種，並上傳補強針證明，遠距上班者也要遵守新規；如仍未到施打補強針時限的師生、教職員，則必須在符合資格後的30天內提供接種證明。

UVA表示，關於補強針的新規定是基於近期變種病毒 Omicron的傳播迅速，加上公衛專家的建議，校方才做此深思熟慮的決定；補強針新規適用於整個UVA系統，包括師生、教職員，以及醫療系統UVA Health。

UVA Health系統人員將在近期收到另外通知，指導如何上傳補強針證明到VaxTrax系統，UVA教職員將在明年1月初收到如何上傳補強針證明的指導，至於UVA的學生，將由UVA學生事務部在節假日之後，向學生和家長提供有關此次補強針要求的額外信息，及如何提供證明的指導。

UVA Health系統人員若早前因健康或宗教原因已申請豁免，此次也將自動豁免補強針要求；學校教職員也可根據健康或宗教原因申請豁免，但若此前已申請過豁免但被拒，又沒有新增輔佐材料證明豁免的必要性，則維持原先結果。

其他疑問可到UVA官網查詢：https://bit.ly/3H1Ys1m，預約補強針可參考聯邦疾病防治中心 (CDC)匯總的資源：https://bit.ly/3mqSMWG。

目前大華府多所大學已發布補強針要求，例如喬治城大學要求師生在明年1月21日之前提供完全接種和補強針的證明，或出於健康或宗教原因的豁免證明；喬治華盛頓大學要求符合補強針資格者在2月1日之前接種；美利堅大學要求符合資格者在2月10日之前接種補強針，或符合資格後的14天內接種；馬里蘭大學系統目前僅要求師生教職員完全接種，並強烈推薦符合資格者接種補強針。