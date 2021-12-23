明年1月15日起 華府餐館堂食須出示疫苗卡

明年1月15日起，進餐館、酒吧、咖啡店等室內場所要出示接種證明。(美聯社)

疫情升溫，繼恢復室內口罩令之後，華府 市長包瑟22日再宣布防疫新規，明年1月15日上午6時起，凡12歲以上者，進入餐館、酒吧、健身 房等室內場所，需出示接種一劑新冠疫苗 的證明，2月15日起則要提供完全接種的證明，如果只是入內上廁所、拿外賣等，則可豁免。

包瑟的室內接種證明新規，主要針對餐館、酒吧、夜店、咖啡店、美食廣場(food hall)等飲食場所，音樂廳、球館、電影院、保齡球館等文娛場所，室內健身及鍛鍊場所，以及室內活動、會議場所；但超市、博物館和教堂這類場所不適用新規定。

根據新規，從1月15日起，商家需在顯眼位置貼出告示，在消費者進店前，告知對方需出示疫苗證明；市府官網有模板供商家使用：coronavirus.dc.gov/vaxdc。

消費者進店前，商家需檢查對方的接種證明，若只是上廁所、拿外賣等短暫進入，則可免去此步驟。

接受的接種證明包括以下形式：聯邦疾病防治中心(CDC)發放的疫苗卡原件、複印件或原件照片，從醫療服務商的病患資料入口(patient portal)打印的疫苗證明，以及VaxYes、CLEAR等CDC認證的疫苗App上的證明。

包瑟說，由於目前對變種病毒Omicron所知甚少，只知道傳染性高且危險，所以華府不得不採取措施，「如果你是華府居民但尚未接種，想要享受各種文娛活動，現在就該去接種。」