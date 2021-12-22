迎春季學期 維吉尼亞大學要求師生打補強針

維吉尼亞大學(UVA)22日表示，要求明年春季學期在校學習、工作、生活的師生、教職員，在2月1日之前完成新冠疫苗 的補強針接種，並上傳補強針證明，遠距上班也要遵守；屆時尚不符合補強針資格的師生、教職員，必須在符合資格後的30天內提供接種證明。

UVA表示，關於補強針的新規定是基於近期公共衛生狀況發展的結果，考慮到變種病毒 Omicron的傳播、學校領導的討論，以及公衛專家的建議，才做此深思熟慮的決定；補強針新規適用於整個UVA系統，包括師生、教職員，以及醫療系統UVA Health。

UVA Health系統人員將在近期收到另外通知，指導如何上傳補強針證明到VaxTrax系統，UVA教職員將在明年1月初收到如何上傳補強針證明的指導，至於UVA的學生，將由UVA學生事務部在節假日之後向學生和家長提供有關此次補強針要求的額外信息及如何提供證明的指導。

UVA Health系統人員若早前因健康或宗教原因已申請豁免，此次也將自動豁免補強針要求；學校教職員也可根據健康或宗教原因申請豁免，但若此前已申請過豁免但被拒，又沒有新增輔佐材料證明豁免的必要性，則維持原先結果。

其他疑問可到UVA官網查詢：https://bit.ly/3H1Ys1m，預約補強針可參考聯邦疾病防治中心 (CDC)匯總的資源：https://bit.ly/3mqSMWG。

目前大華府多所大學已發布補強針要求，例如喬治城大學要求師生在明年1月21日之前提供完全接種和補強針的證明，或出於健康或宗教原因的豁免證明；喬治華盛頓大學要求符合補強針資格者在2月1日之前接種；美利堅大學要求符合資格者在2月10日之前接種補強針，或符合資格後的14天內接種；馬里蘭大學系統目前僅要求師生教職員完全接種，並強烈推薦符合資格者接種補強針。