全美青年職業發展最佳城市 華府居第5

華府作為政治中心，吸引大量青年人來追求職業發展。（記者張筠／攝影）

Rent.com網站近日公布「全美青年職業發展最佳城市」排行榜，華府 擠進前十，位列第五，在就業 機會、人脈資源、社交生活、大眾交通等項目上表現突出。

Rent.com根據基礎設施、就業機會、族裔多元性、日常生活、通勤網路、人脈資源等項目給全美大城市評分，排出適合20歲至30歲年輕人尋求職業發展的最佳城市，結果顯示，全美最適合年輕人職業發展的前三個城市依次為華盛頓州的西雅圖(Seattle)、南卡的查爾斯頓(Charleston)、加州的舊金山(San Francisco)。

華府在就業機會、人脈資源、社交生活、大眾交通等項目上表現突出，在「全美青年職業發展最佳城市」排行中位列第五。（記者張筠 ／攝影）

華府是大華府地區唯一衝進該排行榜前十的城市，因族裔多元、大眾交通等基礎設施完善，且有大量博物館、音樂會等文藝活動，年輕人也可找到豐富的夜生活以及脈網路(networking)，因此有大量職場青年到華府發展。

該排行榜指出，多數民眾會因華府過高的房價而心生畏懼，但因大華府地區通勤便利，交通運輸網路發達，很多年輕人會住在相鄰的維州 、馬州社區，每日通勤到華府工作；此外政治資源充足，也是吸引大量年輕人到華府發展的原因之一。

Rent.com網站指出，年輕人在工作之餘有相對較大的文娛及休閒需求，他們需要在社交活動中獲得創意靈感，並拓展人脈，累積社交經驗。

維州亞歷山卓市(Alexandria)也是在該排行中表現突出的城市，名列全美第15，維州州府里奇蒙(Richmond)排名第35；在此排行中，馬州沒有城市進入全美前50。