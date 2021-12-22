「檢測陰性可留校」 維州公校明年1月試行

維州 最大的公校 系統費郡公校(FCPS)近日表示，將參與州衛生廳於明年1月起試行的「檢測 陰性可留校上課(test to stay)」項目，即對於密切接觸過新冠確診者的學生，不再強制要求隔離，而改以接受新冠檢測的方式取代，只要檢測結果為陰性，這些學生就可繼續留在課堂上實體課。

州衛生廳流行病辦公室副主任羅瑞‧佛拉諾(Laurie Forlano)表示，維州已有不少公校系統表示參加「檢測陰性可留校」的試行項目，但該項目的具體實施細則，州衛生廳還在商訂。

聯邦疾病防治中心(CDC)目前的校園防疫指南是，若學校有人確診，與確診者接觸的人都必須即刻離開學校，並在家中自主隔離10天；不過CDC近期對「檢測陰性即可留校」表態支持，並稱先前在芝加哥和洛杉磯地區的實驗結果反應良好，鼓勵更多學校跟進，「無論是檢測留校或是讓接觸者隔離，對校園防疫都是非常有效的策略。」

佛拉諾說，由於已完全接種者在接觸了確診病例之後不需要隔離，除非出現新冠症狀，因此未接種的學生應是該試行項目的最大受益人群，「『檢測陰性可留校』有望幫助減少疫情對未完全接種學生在學業方面的干擾，讓他們得以繼續在學校上學，而不是回家。」

對於州衛生廳而言，試行該項目需要確保有足夠檢測能力，以及充足人手安排檢測，並追蹤結果，目前計畫採取的檢測方式是15分鐘的快篩抗原檢測。

佛拉諾說，全美其他成功試行該項目的學區，都是先從一部分學校開始，維州可能也將先選擇部分學校開始執行，具體取決於州及地方層面的資源。