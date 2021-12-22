我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

「檢測陰性可留校」 維州公校明年1月試行

記者羅曉媛／維州報導

維州最大的公校系統費郡公校(FCPS)近日表示，將參與州衛生廳於明年1月起試行的「檢測陰性可留校上課(test to stay)」項目，即對於密切接觸過新冠確診者的學生，不再強制要求隔離，而改以接受新冠檢測的方式取代，只要檢測結果為陰性，這些學生就可繼續留在課堂上實體課。

州衛生廳流行病辦公室副主任羅瑞‧佛拉諾(Laurie Forlano)表示，維州已有不少公校系統表示參加「檢測陰性可留校」的試行項目，但該項目的具體實施細則，州衛生廳還在商訂。

聯邦疾病防治中心(CDC)目前的校園防疫指南是，若學校有人確診，與確診者接觸的人都必須即刻離開學校，並在家中自主隔離10天；不過CDC近期對「檢測陰性即可留校」表態支持，並稱先前在芝加哥和洛杉磯地區的實驗結果反應良好，鼓勵更多學校跟進，「無論是檢測留校或是讓接觸者隔離，對校園防疫都是非常有效的策略。」

佛拉諾說，由於已完全接種者在接觸了確診病例之後不需要隔離，除非出現新冠症狀，因此未接種的學生應是該試行項目的最大受益人群，「『檢測陰性可留校』有望幫助減少疫情對未完全接種學生在學業方面的干擾，讓他們得以繼續在學校上學，而不是回家。」

對於州衛生廳而言，試行該項目需要確保有足夠檢測能力，以及充足人手安排檢測，並追蹤結果，目前計畫採取的檢測方式是15分鐘的快篩抗原檢測。

佛拉諾說，全美其他成功試行該項目的學區，都是先從一部分學校開始，維州可能也將先選擇部分學校開始執行，具體取決於州及地方層面的資源。

檢測 公校 維州

上一則

新州公校教師須住州內要求 可望鬆綁

下一則

無懼疫情 亞特蘭大機場節前湧人潮

延伸閱讀

維州下屆教育廳長 準州長楊京任命圭德拉出任

維州下屆教育廳長 準州長楊京任命圭德拉出任
紐約4公校、800教室關閉 市長：不考慮網課

紐約4公校、800教室關閉 市長：不考慮網課
紐約4公校因防疫關門 市公益維護人建議全市線上教學

紐約4公校因防疫關門 市公益維護人建議全市線上教學
紐約市公校單日確診數創新高 877間教室被迫關閉

紐約市公校單日確診數創新高 877間教室被迫關閉
緩解教師壓力 公校改上半天課 家長憂心

緩解教師壓力 公校改上半天課 家長憂心

熱門新聞

走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）

休士頓野豬成群 居全美之冠 德州政府拿牠們沒辦法

2021-12-19 17:30
密大研究指出，新屋及剛整修好的房子可能會殘存有害化學物質，最好等段時間再入住。(特派員黃惠玲／攝影)

研究：買了新房別急著搬 通風一段時間再入住

2021-12-15 09:53
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮 期末考須戴KN95口罩

2021-12-17 13:10
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗