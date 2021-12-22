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華府公校教師每年流失2成 居全美之冠

記者張筠／華盛頓報導
華府公校每年流失20%的教師，比全美平均高，部分教師稱評估系統造成過大壓力。(取自DCPS官方臉書）
華府公校每年流失20%的教師，比全美平均高，部分教師稱評估系統造成過大壓力。(取自DCPS官方臉書）

根據華府教育委員會近日公布的數據，華府是全美教師流動、離職率最高的地區，華府公校系統(DCPS)每年損失20%教師，高於全美平均，有教師表示，離職的一個主要原因是學校針對教師的評估系統造成老師們過大壓力；此外，維權團體則建議市府通過提供獎金鼓勵教師留任。

DCPS教育及數據分析師莉芙(Mary Levy)表示，雖然華府教師留職(retention)的平均人數比十年前好轉，但DCPS每年仍流失20%的教師，其中華府特許學校(charter school)每年平均損失25%教師，而全美平均僅為16%。

莉芙說，數據反映出疫情風險較高、資源較匱乏的地區學校，教師離職率更高，此情況對學生課業學習的傷害很大。

部分教師離職的原因與華府公校使用的教師評價系統IMPACT有關，即將退休的華府教師特澤洛(George Telzrow)表示，該系統給很多教師帶來焦慮、不安甚至是恐懼，評估太嚴格，還帶有一定的懲罰機制，導致教師被迫遵循千篇一律的方法，有損他們的積極性和創造力。

華府公校自2009年開始使用IMPACT系統，評估結果與教師薪資程度緊密相關，近日市府的一份調查顯示，自從使用該系統，華府教師留職率整體提高了7.5%，但大量教師感到壓力過大、焦慮難耐，心理狀態受影響。

此外研究也顯示，白人教師的平均得分比非裔教師高，華府教師工會(WTU)主席萊昂斯(Jacqueline Pogue Lyons)說，評分結果具有明顯的族裔差別，僅這一點就應該讓華府公校更換教師評估系統，否則會加深資源分配、族裔不平等的問題。

教師及相關維權團體也建議用「留職獎金」(retention bonus)來避免教師離職；此外被評選為華府2022年優秀教師的福斯特(Dominique Foster)指明，要確保教學樓有充足的資源，「如果要保證教學質量，就必須讓教師們能安心教書，無需為學生們最基本的需求煩惱，或擠占時間解決學業以外的繁瑣事務。」

華府公校副教育總監金梅麗莎(Melissa Kim)也承認，市府需給教師提供更多支持，她還提到，市府近日獲得聯邦撥款3000萬元，將用於招聘和保留教師，特別是疫情高風險區以及教育資源較稀缺的社區。

華府 公校 教育總監

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