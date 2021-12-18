亞馬遜將在阿靈頓推出逾1300套可負擔房

亞馬遜已投資逾五億元致力在阿靈頓郡增建或維護2300套可負擔住房，未來也將持續投資。（取自Barcroft Apartments官網）

電商巨擘亞馬遜 (Amazon)近日宣布與維州阿靈頓郡(Arlington County)合作推動可負擔住房計畫，決定在該郡打造超過1300套可負擔住房，每年租金漲幅不超3%，阿靈頓郡委會表示這是該郡關於可負擔住房的最大規模投資 之一，也將讓阿靈頓一舉完成擴增可負擔住房目標的20%。

該計畫目標在阿靈頓的Barcroft Apartments公寓大廈打造1334套可負擔住房，並確保未來99年的使用權，租金增長幅度每年規定不能超過3%，這1300多套住房中包括659套適合家庭居住的公寓。

阿靈頓郡住房主任維尼澤雅(Anne Venezia)說，Barcroft Apartments位於Columbia Pike大道上，是專門供低收入 群體使用的可負擔社區，附有花園設計，今年秋天上市，「(該公寓大廈)若讓任何房地產商買下，則房價將升高到無人能承擔的水平」，因此郡府決定將之打造為可負擔住房。

目前該計畫針對低收入群體，即家庭收入不達該郡中位數的60%者，相當於在阿靈頓一個年收入約7萬7400元的四口之家也可負擔得起此住房；阿靈頓郡委將在此計畫中出資1億5000萬元，亞馬遜將承擔1億6000萬元來支持所有的翻修和維護工作。

亞馬遜與阿靈頓郡府合作，目標打造1334套可負擔住房，並確保未來99年的使用，租金增長幅度每年不會超過3%。（取自Barcroft Apartments官網）

亞馬遜住房基金(Amazon Housing Equity Fund)主任布維爾(Catherine Buell)說，可負擔住房資源短缺一直是阿靈頓乃至整個維州面臨的挑戰，但通過與郡府的合作，亞馬遜將大力幫助解決此問題，「很多家庭都是我們社區發展的核心力量，包括教師、執法人員、建築從業者、交通運輸工作人員等。」

維尼澤雅表示，郡府購入Barcroft Apartments公寓大廈的交易將於2022年完成，並會立即展開維修、翻新、升級大樓設施等工作；阿靈頓「可負擔住房總體規畫」(Affordable Housing Master Plan)目標是確保全郡有6200套可負擔住房，本次亞馬遜與郡府合作的項目將達成20%的目標。

在宣布第二總部入駐維州阿靈頓水晶市(Crystal City)後，亞馬遜已投資逾5億元，致力在阿靈頓郡增建或維護2300套可負擔住房，未來也將持續投資。