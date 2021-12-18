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維州連環凶殺案 嫌犯藉交友網站找受害人

記者張筠／維州報導
警方表示，羅賓森涉嫌多起凶殺案，在殺害從交友網站認識的受害者後，用超市購物車運送屍體。（費郡警方提供）
警方表示，羅賓森涉嫌多起凶殺案，在殺害從交友網站認識的受害者後，用超市購物車運送屍體。（費郡警方提供）

維州費郡(Fairfax)警方17日公布今年夏天發生的連環凶殺慘案嫌犯信息，35歲的羅賓森(Anthony Robinson)涉嫌殺害至少四人，他曾在交友網站上與這些受害者聯絡，接著相約在汽車旅館見面，隨後將他們殺害，並用超市購物車運送遺體，羅賓森現關押在Rockingham郡監獄，面臨兩項一級謀殺指控。

費郡警長戴維斯(Kevin Daivs)和哈里森堡郡警長沃納(Kelley Warner)17日聯合公布自8月起發生的連環凶殺案信息，警方指出，羅賓森涉嫌將54歲的哈里森堡(Harrisonburg)居民Allene Elizabeth Redmon和39歲的夏羅斯威爾(Charlottesville)居民Lorice Smith殺害，雖然兩人在不同時間遇害，但屍體位置很近。

警方表示，羅賓森在作案後，用超市購物車將受害人遺體轉移到哈里森堡的一個空停車庫，警方在11月底才發現兩名受害者的屍體，羅賓森因這兩起案件面臨兩項一級謀殺指控。

警方表示，羅賓森名下有多個地址，包括紐約、馬州喬治王子郡、華府等，執法人員懷疑羅賓森還與另外兩宗費郡凶殺案有關。

費郡警方本周在Fairhaven大道2400號附近的一片樹林裡發現裝有屍體的塑膠袋和一輛超市購物車，調查發現受害者為29歲的華府居民布朗(Cheyenne Brown)，她生前曾在交友網站上與羅賓森對話，遇害時已懷孕四個月，雖然從布朗身上未檢測出羅賓森的DNA，但執法人員懷疑羅賓森行凶前曾性侵布朗。

監控錄像顯示，布朗9月30日從華府乘地鐵到Hungtington站，與羅賓森碰面，當晚遇害；警方表示，另一起費郡凶殺案因受害者屍體被肢解，難以確認受害者信息，但懷疑羅賓森也性侵並殺害此人。

警方呼籲所有認識羅賓森的民眾主動接受調查以協助辦案，可致電費郡警方重案組(703)246-7800，或撥打1866411提供匿名線索。

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