公衛官員呼籲假期聚會應控制人數 保持社交距離

衛生官員建議民眾，節假日出行和聚會時，應做好打疫苗、做檢測、戴口罩、保持社交距離的「分層防疫」。（記者張筠 / 攝影）

聖誕假期臨近，多數民眾早就計畫出行或安排各種聚會，不過由於新冠疫情升溫，衛生專家呼籲公眾，不論公司或家庭聚會，仍應做好人數控制，大家保持社交距離並戴口罩 ，此外，最好施打補強針後再出行確保安全，否則明年1月部分地區恐出現住院和死亡人數驟增情形。

維州勞登郡(Loudoun County)衛生官員古德弗爾德(David Goodfriend)表示，無論是國際或國內旅遊，疫苗、檢測 、戴口罩、在室內保持社交距離都是最好的「分層防疫 」(layered approach)方法。

「現在是接種補強針的最佳時機」，古德弗爾德說，就算沒有完全接種新冠疫苗，打補強針也多少能加強對病毒的防護；目前新冠變種Omicron病毒的致病程度較輕，多數患者為輕症或無症狀，但古德弗爾德擔憂染疫民眾增多後，對年長者等高風險人群的危害會加劇。

「年輕人輕症不代表老年人染疫也僅是輕症」，他建議民眾在外出旅行或舉行室內聚會時，可將不同年齡段的群體分開，也要時刻注意身邊親友的身體狀況，若出現疑似新冠症狀，應隔離觀察並盡快檢測。

他表示，新冠檢測能顯示各地的疫情狀況，讓民眾在安排出行時更有依據，各地官員也能因此制定相應的防疫政策，「近期很多確診者都無症狀，也有大量病例此前已完全接種」，說明每個人都可能攜帶病毒，外出及聚會須做好防疫。

古德弗爾德表示，雖然許多地區已撤銷口罩令，但戴口罩及保持社交距離仍是必要的防疫方法，「就算僅是自駕旅行，途中下車加油時也最好戴口罩，並與他人保持距離。」

大華府各地近日確診病例驟增，古德弗爾德說，雖然勞登郡的住院及死亡人數沒有顯著增長，但恐怕明年初將會驟增，「從往年數據看，聖誕節和元旦假期結束後，流感及其他呼吸道疾病的病例會迅猛增加，現在又有新冠疫情的威脅，明年1月恐怕會有大量住院病患，死亡病例也可能上升」，呼籲民眾切勿掉以輕心。