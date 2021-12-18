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疫情升溫 馬大取消畢業典禮 期末考須戴KN95口罩

記者張筠／馬州報導
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）

新冠疫情升溫，大華府確診病例驟增，馬里蘭大學(UMD)16日宣布冬季學期的活動全部取消，包括原定於20日舉行的冬季畢業典禮；期末考試安排不變，但所有考生和教職必須戴KN95口罩，所有住校學生在期末考試結束後的24小時內必須離校。

馬里蘭大學本周校內增加至少98名新冠確診，另有12人自測結果呈陽性，校長派恩斯(Darryll Pines)表示，做出取消畢業典禮的決定很不容易，「我們了解畢業典禮對學生及眾多家庭的意義，但鑑於疫情威脅加劇，學校首要任務仍是社區民眾的安全健康」，除全校畢業典禮，馬里蘭大學各學院在21日至22日所有畢業季相關活動也全部取消。

派恩斯邀請今年冬季畢業的所有學生參加明年春季的畢業典禮，他表示，預計近期會出現今秋以來的新疫情高峰，為加強防疫，馬里蘭大學也宣布多條立即生效的防疫政策，「現在對每個人都是艱難時刻，校方將實時更新疫情數據，並及時調整防疫策略。」

新規要求，在22日以前，所有無法嚴格執行室內口罩令的活動一律取消；所有食堂和學生用餐場所全部轉為僅提供外帶食品(grab-and-go)；RecWell中心在21日前維持正常服務，讓學生可順利完成期末考試，但22日至明年1月2日該中心將關閉，1月3日起部分重開。

籃球場、排球場、壁球等設備全部立即暫停使用；所有期末考試的時間安排不變，但實體參加考試的學生及教職須戴KN95口罩，KN95口罩可到Stamp Student Union信息服務中心領取，此外所有住校生在期末考試結束後的24小時內必須離校。

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