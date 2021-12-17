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吸引公車司機 馬州哈維郡漲薪5000元

記者羅曉媛／馬州報導
哈維郡將給巴士司機漲薪，應對職缺危機。(哈維郡提供)
哈維郡將給巴士司機漲薪，應對職缺危機。(哈維郡提供)

司機短缺不僅在公校，公共交通巴士也面臨此難題，馬州哈維郡郡長波爾(Calvin Ball)15日宣布給巴士司機漲薪的新措施，包括提高固定路線公車司機的年薪5000元，並給予3000元的新聘獎金(recruitment bonuses)，今後哈維郡公車司機的入門崗位年薪將超過4萬元。

波爾公布的漲薪措施包括幾個方面：即給固定路線的公車司機漲薪，每小時20元起，年薪將超過4萬元，比原先增長了5000元；新聘司機可獲得3000元獎金，將在入職第一年按季度發放；現有司機也將獲得1500元的留住人才獎金，並按季度發放。

明年起將試行降低公車司機的入職年齡門檻，從21歲改為19歲；提供培訓幫助入職者考取商業駕駛執照(CDL license)，現有員工若成功引薦他人入職，可獲250元獎金。

哈維郡將給巴士司機漲薪，應對職缺危機。(哈維郡提供)
哈維郡將給巴士司機漲薪，應對職缺危機。(哈維郡提供)

該措施由哈維郡與公共交通服務機構「中馬里蘭區域交通局(RTA)」合作推出，儘管RTA早前已採取發放簽約獎金、辦招聘會、帶薪培訓等激勵措施，但仍然飽受無法留住公車司機的困擾，尤其是跑固定路線且有商業駕駛執照的司機。

截至目前，RTA的85個公車司機職缺僅招到31人，也因此不得不暫時削減明年2月至4月部份路段的服務，直到招到足夠駕駛。

波爾表示，「很多居民都依賴公共交通上下班、買菜、看醫生，為了確保社區獲得優質服務，我們必須招募並留住司機人才。」

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