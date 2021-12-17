大華府車禍頻率最高5路段 揭曉

大華府 地方媒體WTOP的交通中心追蹤了過去四年來，當地州際公路、聯邦公路、州及地方幹道發生的超過9萬1000起車禍 事故，總結顯示，該區最容易發車禍的五個地區，依頻率依次為華府I-395公路的14街大橋、華府295公路的賓夕法尼亞大道至班尼路(Benning)，喬治亞大道至克斯維爾(Colesville)路的495環帶公路，以及蒙郡I-270至康乃狄克大道和北維州 奈特利路(Nutley)與環帶公路之間的I-66公路。

車禍最頻繁地區位於華府州際I-395公路的14街大橋至西南公路(Southwest Freeway)，過去四年發生近1700起車禍，相當於在此兩哩路間，平均每天就有一起車禍，還多次出現一天內接連發生起車禍的情況，車禍率遠高於本地其他地區。

其次為華府295公路的賓夕法尼亞大道至班尼路路段，過去四年近千起車禍，靠近賓夕法尼亞大道的路段最壅堵；車禍第三高發路段為環帶公路的喬治亞大道至克斯維爾路之間，屬於蒙郡銀泉鎮，發生近千起車禍。

第四高發路段位於蒙郡I-270至康乃狄克大道的環帶公路路段，約954起車禍，而根據馬州交通廳的數據，該路段每天有超過18萬輛車經過；第五高發區位於維州奈特利路與環帶公路之間的I-66公路，約862起車禍，其中逾80%發生在東向行駛的車道，通常事故都是在車輛變換車道時發生。