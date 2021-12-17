蒙郡擴大檢測 向特定行業發免費檢測包

目前馬州蒙郡、喬治王子郡、安奧蘭多郡以及維州費郡、亞歷山卓市等地，都向民眾發放免費的居家檢測包。（記者張筠／攝影）

馬州蒙郡(Montgomery)近日宣布擴大新冠檢測 範圍，增加供應家用檢測包，該郡本周起給特殊行業員工、疫苗接種率較低的社區發放免費檢測包；華府 雖提供可自行使用的核酸(PCR)檢測包，但家用快篩檢測盒的供應有限，市議員建議讓學生優先使用，為寒假防疫 做好準備。

蒙郡11月時，已向多個社區檢測中心發放了1萬份新冠檢測包，但疫情反彈加上變種病毒威脅，檢測需求增大，蒙郡近日決定向特定群體直接發放居家檢測包，提高檢測效率，也讓防疫工作更深入社區。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，檢測包發放重點在食品服務、建築施工、公共交通服務等特殊行業工作者，這類群體常因工作時間往往很難安排檢測，但可能面臨較高染疫風險，此外，蒙郡政府也向疫苗接種率較低或防疫資源較匱乏的社區發放居家檢測包，避免社區內大規模傳染。

目前大華府多郡都在推動檢測，維州費郡(Fairfax)、亞歷山卓市(Alexandria)、馬州喬治王子郡(Prince George's )和安奧蘭多郡(Anne Arundel)都已宣布，民眾可到當地公共圖書館領取免費居家檢測包，各地官員也表示檢測需求量大，很快就發放完畢。

衛生專家表示，居家檢測有利於遏止病毒傳播，因患者所帶病毒傳染性最強時，檢測結果會呈陽性，讓患者避免出門，減少與人接觸。

華府也有類似項目，在全市公共圖書館和檢測站提供居家核酸檢測包，但快篩檢測盒的供應有限。

市府官員說，市府存有2萬份快篩抗原檢測包(rapid antigen tests)，也加訂了5萬1000份，不過無法滿足全市需要，有市議員建議可先讓華府接種率較低的第五、七、八區的學生使用，以便在即將到來的寒假，學生們可與家人平安、健康的團聚，華府學校今年寒假從12月23日放至明年1月2日。