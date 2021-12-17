防Omicron 華府多所大學頒布補強針強制令

喬治城大學等華府高校近日頒布補強針接種令，規定所有符合資格的師生須在明年春季開學前打補強針。（記者張筠／攝影）

華府 多所大學近日陸續頒布新冠補強針的強制接種令，包括喬治城大學(Georgetown University)、喬治華盛頓大學(GWU)和美利堅大學(American University)，要求符合資格的師生在明年春季學期開始前，必須接種新冠補強針，若無法提交接種證明，則須定期接受新冠檢測 。

喬治城大學上周出現一例新冠變種Omicron 確診，該校14日宣布新規，要求所有學生、教職員和訪客須在2022年1月21日前接種補強針，包括遠程工作(telework)的教職員，近期剛打新冠疫苗而未能在此規定日期前接種補強針者，可將截止日延後，但在校內活動及所有課堂必須戴口罩，直至打完補強針；新規允許有特殊健康需求或宗教信仰者申請豁免。

喬治華盛頓大學本周也頒布規定，要求所有符合資格師生在2022年2月1日前接種補強針，屆時不能提交證明者，須每周接受新冠檢測結果報告，直至打完補強針；學生若在2022年3月15日前仍未提交接種證明，則無法註冊夏季課程。

喬治華盛頓大學本周也表示，該校社區出現少數幾宗Omicron確診，學校稱這些病例近期都沒有國際旅遊史，說明Omicron變種病毒已出現社區傳播。

美利堅大學14日也同步新規，要求師生在2022年2月10日前打補強針，或在符合資格後的14天內接種，包括所有在校內和遠程上課、辦公的師生。

目前大華府三地都已出現Omicron確診，雖然初步研究顯示Omicron的致病程度沒有Delta高，但因傳染性較強，公衛官員擔心病例增加會導致醫療資源消耗殆盡，因此呼籲民眾盡快接種補強針，並做好防疫。