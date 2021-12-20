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大華府觀音堂日前舉行開光儀式已搬遷到馬州Rockville新地點

本報華府訊
大華府觀音堂日前舉行開光儀式，已搬遷到馬州Rockville新地點。佛友們在大華府觀音堂合照及敬香祈福。
大華府觀音堂日前舉行開光儀式，已搬遷到馬州Rockville新地點。佛友們在大華府觀音堂合照及敬香祈福。

華府觀音堂已搬遷到新的地點，地址是401 E Jefferson St. Suite 108 , Rockville, MD 20850。並已於12月12日上午10時舉行盛大的開光儀式，當天盛況空前，很多信眾都期待以久，因為疫情關係，大華府觀音堂沒有對外開放，已將近兩年。這次適逢搬遷，信眾們都很雀躍地來到新的道場，參加開光典禮。

當天早上，信眾們都懷著興奮的心情來參加此開光盛典，有些佛友更是來自紐約、費城波士頓、佛羅里達。當天會場的安排很貼心，在入口處派發KN95口罩及提供消毒洗手液，而且也提供鞋底消毒，他們的防疫措施做得很嚴謹。現場只見觀世音菩薩及其他菩薩紅布覆蓋，當踏進10時，男同修點燃佛台油燈，然後集體站立七拜，之後由兩位男同修上前拉開紅布，然後上香及上大香。大家面對觀世音菩薩跪下及齊聲念誦佛經，眾佛友們都非常誠心。開光後，各人到菩薩面前上香，可根據自身情況做許願與祈求。

之後，紐約、費城、波士頓及華府的師兄們，勉勵大家及祝福大華府觀音堂宏法順利，紐約師兄勉勵大家要團結、有恆心及努力，人生是沒有回頭路，大家要做善良的人，一輩子尋找慈悲善良的我。費城師兄感恩大家機緣在一起，雖然師父圓寂，但前面的路大家是不用怕的。波士頓師兄感恩大華府觀音堂開光儀式圓滿，宏法順利。大華府薇薇師兄感恩釋迦牟尼佛、觀世音、各大菩薩及師父的保佑，感恩各師兄們的幫助，即使晚上凌晨二時，大家仍在幫忙舖地板，感謝大家的幫忙。而每次有事發生，都學會氣量寬大及包容，無我的時候，便是功德無量，希望所有佛友跟著師父的教導走下去。各師兄肺腑之言讓大家獲益良多。其後，眾人興高采烈一起大合照，盛況空前。之後，會場提供很貼心的素食午餐盒，讓他們在車上進餐，大家顯得很開心，因為在這疫情下也能享受美味的素食午餐!

大華府觀音堂是佛教觀世音菩薩的道場，弘揚觀世音菩薩的心靈法門，以念經、許願、放生為主要修行方法。觀音堂是學佛人的一片淨土，一個清靜的地方，一個精神上可以寄托的地方，一個真正修心修行的地方，一個能幫助大眾開悟的地方，一個讓大家圓成佛道的地方。

大華府觀音堂是由聯邦政府批准的非盈利組織主辦和管理的，工作人員全部為義工。大華府觀音堂內有拜佛大廳、接待處、共修室供大家使用，備有各種學佛念經資料供有緣人免費結緣。

大華府觀音堂位於大華府地區馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，大華府觀音堂地址：401 E Jefferson St. Suite 108 , Rockville, MD 20850，電話: 301-683-8831，240-621-0416。開放時間: 每天10am-2pm。

華府 費城 波士頓

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