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公校人力短缺 教師上課還要防疫 普遍過勞萌辭意

記者羅曉媛張筠／維州報導
維州公校官員表示，目前各地教職面臨的最大問題就是過度工作。（費郡公校提供）
維州公校官員表示，目前各地教職面臨的最大問題就是過度工作。（費郡公校提供）

新冠疫情導致各地教職短缺，大華府公校官員及教師受訪時均表示，除了全職教師不足，代課教師、校車司機等崗位也都有職缺，部分學生適應校園生活也需要教師付出更多精力，過度工作(burnout)已經成為教師面臨的最大難題，此外還要加上防疫壓力，不少人因此萌生辭意。

馬州哈維郡公校教委主席伍超受訪表示，目前教師普遍過度工作，哈維郡為不讓教師過勞，每月挑一個周三下午給老師放半天假，教學方式也盡量避免老師普遍反應很累的「家校同步學習」(concurrent)，在防疫的基礎上盡可能讓教學方式回歸正常。

伍超說，其實每個郡的公校系統都面臨代課教師、校車司機短缺等問題，「整個美國(公校教育系統)都缺人，非一時半時就能解決。」

他表示，疫情之後，許多有經驗的老師覺得工作太辛苦就選擇退休，但新血教師並未即時補上；校車司機和教師缺人，明顯是因這類工種直接影響到學生通勤和學習，但實際上，教育系統的各個崗位都缺人，部分原因可能是疫情讓人們對自己的生活方式有了新的看法。

伍超說，疫情這一年多來，師生和家長都不容易，學校除了要努力確保老師得到應有的支持、提供能力所及的幫助，還需要家長、學生、老師之間的互相理解，「比如有的小孩因為疫情從沒去過學校，現在初次返回學校上課，屆時該如何規範行為等，都需要時間適應，也給老師帶來挑戰。」

在維州最大的費郡公校擔任中文老師的王詠時受訪表示，全職教師短缺，能代課的教師又不足，導致音樂、美術、體育、中文等特殊課程的教師，全都需要代課，而在疫情期間負責監督學生防疫、輔導學生操作電子用品的職員，也全被返聘回來做「機動教師」，臨時有教師請假就請他們代課，但有時也來不及給教師培訓，導致無法保證教學質量。

王詠時說，今年教師替換率高的其中一個原因是，疫情期間很多人到外郡或郊區買房，開學後就換了工作，避免通勤和加班。

部分公校系統給教職員工加薪以免人員流失，但王詠時說，此類作法僅適用於領時薪的員工，「多數都是代課教師、校車司機等，全職教師並無額外補貼」；擁有15年教學經驗的她「在課堂上還算有威懾力」，但很多代課教師管不住學生，不僅教學熱情和信心受打擊，也無法保證教學質量，「都是衍生問題」。

除全職教師不足，代課老師、校車司機也短缺。（費郡公校提供）
除全職教師不足，代課老師、校車司機也短缺。（費郡公校提供）

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