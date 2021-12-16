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緩解教師壓力 公校改上半天課 家長憂心

記者羅曉媛／馬州報導

今年秋季學期是疫情以來各公校系統面臨最大挑戰的一學期，教師過度工作、員工短缺等問題持續，許多學校為緩解教師的工作壓力，越來越多採取「僅上半天課」的方案。

但此舉也招致家長擔心，許多人儘管認同教師工作量太大、需要更多支持，但也希望學校能探索除了多放假之外的其他方案，例如努力招聘更多代課教師、增加教師薪資、減少新課表或新教育項目的負擔等。

馬州至少六個公校系統重新制定校曆，排出更多提前下課的天數，也有不少公校系統在節假日也多放一天或半天，維州也有公校系統每隔一個周三就放半天假，縮短老師工作時長。

蒙郡一小學的家長妮柯‧布朗(Nicole Browm)說，她希望公校系統至少允許與社區對話來共同探索解決方案的渠道，「減少課時應是逼不得已時的最後方案。」

巴爾的摩郡家長維達爾(Carol Vidal)說，各公校系統減少課時和天數，無法達到馬州規定的本學年至少180天實體課教學的要求，「教學時數非常重要，校方早前承諾過會在本學年(恢復實體課期間)抓緊補課，但他們沒有發揮創造力想解決方案，只是一味的關閉學校放假。」

馬州最大的公校系統蒙郡公校日前擬定三天作為提前放學日，分別在明年1月、3月和5月，並稱該學年的總教學時數，做上述修改後仍然超過州政府的要求，例如蒙郡小學的教學時數比要求的多出60多個小時。

蒙郡公校的學生教委漢娜‧歐魯尼(Hana O'Looney)說，提早放學不僅是讓筋疲力竭的老師休息，也讓疲憊的學生有機會休息，「我們經常談論心理健康的話題，讓學生有休息、充電的機會，他們就能以更好的姿態回歸。」

蒙郡公校教委主席伍爾夫(Brenda Wolff)也說，相比一整個學年的學習時間，僅僅是少上幾個小時的課，對學業的影響又有多大呢？

但增加提前放學日的作法還是觸動不少家長的神經，他們表示，蒙郡公校已經比馬州其他公校系統恢復實體課的進程慢，家長不想讓孩子損失更多時間，尤其蒙郡學生最新出爐的數學和英文考試成績都下滑。

蒙郡家長妮基‧伯斯納克(Nikki Posnack)說，「我同意老師們壓力很大，但我不同意增加三天提前放學日就能解決問題，放半天假形同笑話。」

公校 馬州 疫情

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