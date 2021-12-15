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喬治城大學新規 所有師生訪客須打補強針 明年1/21生效

記者張筠／華盛頓報導
喬治城大學宣布新規，所有師生和訪客都須打新冠補強針，新規明年1月21日生效。（記者張筠 / 攝影）
喬治城大學宣布新規，所有師生和訪客都須打新冠補強針，新規明年1月21日生效。（記者張筠 / 攝影）

喬治城大學(Georgetown University)14日宣布新規，要求所有學生、教職和訪客必須接種新冠疫苗的補強針，包括遠程工作(telework)的教職，新規2022年1月21日生效，近期剛接種新冠疫苗者打補強針的截止日可延後，但在校內必須戴口罩，直至完全接種。

喬治城大學校內日前出現一名新冠變種Omicron確診，也是華府首批報出的病例之一，因此該校出台新規，要求所有師生及訪客須在明年1月21日前打補強針，有特殊健康需求或宗教信仰者可申請豁免。

該規定指，近期剛接種新冠疫苗、尚不適合打補強針的群體，可將接種截止日期相應延後，但到有資格接種補強針時仍須接種並提交證明，此外這部分人群在參加所有校內活動、課堂時，必須戴口罩，直至接種完補強針，也須遵守校內所有防疫和檢測計畫。

喬治城大學是大華府地區首先出台關於補強針規定的高校，其他多數學校最多僅要求學生接種新冠疫苗。

華府衛生局(DC Health)12日報出四名Omicron確診，其中一名來自喬治城大學，但校園內未出現社區傳播，此前該病例已完全接種疫苗，近期有美國境內旅遊史。

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