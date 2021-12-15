馬州衛生廳遭網攻已2周 作業未恢復惹議

馬州 衛生廳(Maryland Department of Health)因網站遭遇網路攻擊影響作業已進入第二周，不僅州衛生廳員工無法登入，馬州疫情 數據也有九天無法更新，而州政府僅稱此次網攻的影響沒有預期嚴重，但對是否已解決問題、何人攻擊等均不回應，引外界猜測和不滿。

州衛生廳網站5日遭遇網路攻擊，導致馬州追蹤新冠確診數、新冠死亡數及住院數等疫情相關數據的工作停擺，並曾短暫下架網站，但截至本周，州衛生廳員工仍無法登入系統，也影響到地方衛生部門對新病例追蹤溯源。

州衛生廳發言人歐文(Andy Owen)說，州衛生廳正全力查明受影響網路的基礎設施，並恢復網路系統和疫情數據追蹤，但未回答網攻是否仍在進行、何人所為等問題。

州長霍根(Larry Hogan)上周向公眾表示，此事沒有早前想像的嚴重；州議會負責網路安全、信息技術與生物科技的州參議員凱蒂‧赫斯特(Katie Fry Hester)則表示，州政府尚未告知此事如何發生、何時有進一步信息等。

赫斯特說，「(州政府)對此事沈默不語，而我們收到很多擔心此事的公眾打電話詢問，眼下又是疫情又是變種病毒 ，公眾急需知道到底發生了什麼。」

她表示，不希望公開太多信息影響調查，但「沒有任何信息，公眾會做最壞設想，他們需要知道最新消息。」

網路安全專家、前國土安全部官員庫柏(Betsy Cooper)說，現有信息很難判斷州衛生廳網站遭遇了什麼攻擊，「看起來像是他們擔心有大量網路受到影響，但還不確定發生了什麼，如果只是小事，不該在事件9天後，仍在力圖查明。」