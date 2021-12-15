我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

維州30%民眾住房開銷占3成收入

記者張筠╱維州報導
報告顯示，維州的住房壓力越來越大，近三成民眾的住房開銷占總收入的30%以上。（記者張筠╱攝影）
報告顯示，維州的住房壓力越來越大，近三成民眾的住房開銷占總收入的30%以上。（記者張筠╱攝影）

維州住房壓力近幾年顯著增長，維州立法審計部門的最新報告顯示，維州三成居民的住房支出占總收入的30%以上，基本無法提高生活品質或達到健康生活水平；而維州至少需要增加20萬套新的可負擔住房(affordable housing)，才能緩解住房壓力，其中北維州需求量最大，需增加8萬套。

該報告顯示，維州約三成居民為「住房高壓人群」(cost-burdened by housing)，即住房開支占總收入的至少30%，其中15%人需要花一半以上的收入維持住房，意味著飲食、通勤等部分的品質大打折扣，也難以維持基本健康生活。

該報告指，「住房高壓人群」有44%租房，21%已購房，此外，該群體多從事必要行業工作。

該報告也指出維州政府和相關住房機構在運行和管理方面的問題，顯示負責維州住房開發的機構Virginia Housing並不具備充分競爭力，該機構應給建築商提供資金和財務諮詢支持，也應協助買家購買第一套房產，但沒充分發揮作用，不如其他商業貸款機構給房產開發商和潛在買主提供的幫助大。

根據報告，維州需要增加至少20萬套新的可負擔住房，其中北維州需求最大，需要約8萬套；但維州可負擔住房缺乏從全州角度出發的整體規畫，建議州府每五年做一次整體評估，不能簡單依靠地方政府來確認住房供需，因地方政府的分區規畫(zoning regulation)可能使開發商更難建造可負擔住房，需要州府統籌。

維州 貸款

上一則

難看？創意？新州會議中心紙雕聖誕樹惹議

下一則

免戴手銬可自由活動 女警遭獄囚性攻擊 同僚：不訝異

延伸閱讀

帶寵物過節 維州動福聯盟開放「短期寄養」

帶寵物過節 維州動福聯盟開放「短期寄養」
華府首現4宗Omicron確診 1例來自喬治城大學

華府首現4宗Omicron確診 1例來自喬治城大學
北維州15歲公校生涉2性侵案 判決日延至明年1月

北維州15歲公校生涉2性侵案 判決日延至明年1月
馬州新冠住院人數翻倍 維州首現Omicron確診

馬州新冠住院人數翻倍 維州首現Omicron確診
重新計票定局 共和黨奪回維州眾議會多數席

重新計票定局 共和黨奪回維州眾議會多數席

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

2021-12-13 18:40
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
一名住在蓋奇公園區的男子，11日傍晚在門口懸掛聖誕燈時，遭到致命攻擊死亡。(google map)

芝男子家門口懸掛聖誕燈 突遭不明人士活活打死

2021-12-14 11:15
汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

2021-12-10 15:36

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難