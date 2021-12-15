維州30%民眾住房開銷占3成收入

報告顯示，維州的住房壓力越來越大，近三成民眾的住房開銷占總收入的30%以上。（記者張筠╱攝影）

維州 住房壓力近幾年顯著增長，維州立法審計部門的最新報告顯示，維州三成居民的住房支出占總收入的30%以上，基本無法提高生活品質或達到健康生活水平；而維州至少需要增加20萬套新的可負擔住房(affordable housing)，才能緩解住房壓力，其中北維州需求量最大，需增加8萬套。

該報告顯示，維州約三成居民為「住房高壓人群」(cost-burdened by housing)，即住房開支占總收入的至少30%，其中15%人需要花一半以上的收入維持住房，意味著飲食、通勤等部分的品質大打折扣，也難以維持基本健康生活。

該報告指，「住房高壓人群」有44%租房，21%已購房，此外，該群體多從事必要行業工作。

該報告也指出維州政府和相關住房機構在運行和管理方面的問題，顯示負責維州住房開發的機構Virginia Housing並不具備充分競爭力，該機構應給建築商提供資金和財務諮詢支持，也應協助買家購買第一套房產，但沒充分發揮作用，不如其他商業貸款 機構給房產開發商和潛在買主提供的幫助大。

根據報告，維州需要增加至少20萬套新的可負擔住房，其中北維州需求最大，需要約8萬套；但維州可負擔住房缺乏從全州角度出發的整體規畫，建議州府每五年做一次整體評估，不能簡單依靠地方政府來確認住房供需，因地方政府的分區規畫(zoning regulation)可能使開發商更難建造可負擔住房，需要州府統籌。