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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

僑胞捐12呎聖誕樹 華府僑教中心點燈

記者王稚融╱馬州報導
馬州蓋城的華府僑教中心舉行聖誕樹點燈儀式。(記者王稚融╱攝影)
馬州蓋城的華府僑教中心舉行聖誕樹點燈儀式。(記者王稚融╱攝影)

華府僑教中心日前舉行聖誕樹點燈儀式，該聖誕樹高12呎，由華府僑界捐贈，僑教中心主任郭大文感謝熱心捐助的僑胞，並表示「中心是中華民國政府與僑胞的橋樑，這是所有僑胞的家，歡迎大家多多利用中心所有的服務。」

這是僑教中心自2005年落成啟用以來，第一次由僑務委員黃美鳯發起，以及僑務委員丁弘彬、謝騰光、白越珠和僑務顧問客家同鄉會曾俊明醫師、世華工商婦女會長何淑妙、世華副會長毛家怡等人共同出資捐贈，大家與郭大文一起按鍵，點亮閃爍的聖誕小燈和樹尖上的星燈；洛克維爾市姊妹市協會主席包維爾(Drew Powell)及多位僑胞到場觀禮，專精伸縮喇叭的蔡懷恩並吹奏一曲平安夜，增添聖誕節氣氛。

華府僑教中心內有大禮堂、會議室、教室等設施供租借給各僑團使用，提供中文圖書、文物借用服務，中心平日積極聯繫大華府各僑團，鼓勵辦理各項活動，並增進僑團的交流互動，推展華語文教育，供應中文學校教材，以及辦理師資培訓等活動。

捐贈聖誕樹的發起人黃美鳯來字哈維郡，疫情前就在僑教中心教授素描及油畫多年，她見到中心大廳缺少一株相稱的聖誕樹，便發起並促成此次捐贈，意在為台灣祈福，願台美關係更上一層樓，也祝願僑胞在新的一年幸福美好。

馬州蓋城的華府僑教中心舉行聖誕樹點燈儀式，洛克維爾市姊妹市協會主席包維爾(Dre...
馬州蓋城的華府僑教中心舉行聖誕樹點燈儀式，洛克維爾市姊妹市協會主席包維爾(Drew Powell)致詞。(記者王稚融／攝影)
馬州蓋城的華府僑教中心舉行聖誕樹點燈儀式，僑教中心主任郭大文致詞。(記者王稚融╱...
馬州蓋城的華府僑教中心舉行聖誕樹點燈儀式，僑教中心主任郭大文致詞。(記者王稚融╱攝影)

華府 中華民國 聖誕節

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