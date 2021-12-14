馬州今冬首例 1男子因天冷病亡

冬季來臨，大華府氣溫降低，出現首起因天氣寒冷病亡的病例，州衛生廳提醒注意保暖。(記者羅曉媛/攝影)

馬州 衛生廳(MDH)官員14日表示，巴爾的摩市一名50至60歲的男子近日因天氣寒冷、體溫過低(cold-related)病逝，是該州今冬首個因天氣寒冷、受凍致病而死亡的病例；州衛生廳敦促馬州居民採取預防措施，防止在氣溫驟降之時引發體溫過低等疾病。

馬州衛生廳副廳長陳瑾琳(Jinlene Chan)也提醒，隨著寒冬來臨、氣溫下降，除了注意自身保暖，也別忘了留意鄰居和親屬的情況，尤其對於年長者，他們更容易出現低體溫症(hypothermia)。

州衛生廳的準備與響應辦公室在每年11月至次年3月密切留意氣溫、天氣狀況的變化，以及是否有因受凍或體溫過低造成的生病或死亡案例；去年的2020年至2021年冬季，馬州有57人因體溫過低病逝。

因天氣寒冷引發生病常見的有低體溫症和凍傷(frostbite)，當皮膚溫度到達華氏32度以下時，就可能引發凍傷及進一步的身體組織破壞，最容易凍傷的部位包括腳趾、手指、耳朵、面頰和鼻尖。

州衛生廳指出，要預防這類天寒地凍引起的病症，民眾需控制自己接觸寒冷天氣的時間，例如限制在戶外的時長、多穿幾件輕便、寬鬆的衣服，保護腳趾、手指、耳朵、面頰、鼻尖等部位免受嚴寒影響。

有需要者可聯繫地方衛生部門或撥打電話211並提供郵編，了解去往本地取暖中心(warming centers)的位置、開放時間和住宿空餘等信息，了解抵禦寒冬的更多信息可至州政府「應對極寒」官網：https://bit.ly/3oU9csn。