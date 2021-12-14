華府國建聯誼會學術研討 邀6專家談「與新冠共舞」

華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，邀請六位專家分享。(記者王稚融／攝影)

華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「與新冠疫情 共舞」，邀請六位專家分享聯邦食品暨藥物管理局(FDA)有關新冠疫苗 及藥物研發的最新進展，3M公司研發測試口罩 品質的優劣，以及兼顧病理和身心健康、頤養天年等話題；為鼓勵台灣及其他地區產學界參與研討，此次會議以實體兼WebEx連線的方式同時進行，有40多名會員到現場，50人透過WebEx參與。

研討會由現任會長張慧玲律師主持，中研院莊德茂院士先以新冠疫情簡介為主題演講並主持問答，專長藥物研究的何英剛院士也全程參與；FDA疫苗審核部主任Kellie Reynolds博士隨後以遠程連線方式介紹新冠疫苗研發的過程，目前FDA仍在加速470多項冠狀病毒的藥物研發與治療，以及疫苗改良的評估。

華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，中研院莊德茂院士出席分享。(記者王稚融／攝影) 華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，邀請六位專家分享，科技組組長楊琇雅致詞。(記者王稚融／攝影)

喬治梅森大學的系統工程教授黃建中，其團隊與口罩大廠3M、網路專家及國會議員合作，以大數據和人工智慧為工具，研究如何發現及防治N95假口罩，他建議盡量購買美國製造的1860系列，或台灣製造的口罩，中國製造的9開頭口罩，即便有進出口證明，買到假口罩的機率也很大。

約翰霍普金斯大學腫瘤科施益民教授提到疫情期間產生的「存在焦慮」，臨床心理學專家梅強國教授建議保持日常體育活動、多吃新鮮和天然的食物，降低壓力生活、減少噪音，多與他人相處並幫助他人，生活要有使命感和意義感，有幽默感、多笑、多跳舞、談戀愛，多工作但不要太多，不要有壓力，也不要吃太多。

中華民國駐美副代表鄭榮俊出席致詞表示，台美之間有長久的友誼，新冠疫情至今，雙方共同攜手，台灣提供防疫物資，美國則在最需要時提供疫苗給台灣，明年台美雙邊科技會議將在台灣舉辦，在半導體、人工智慧、太空、量子、醫療等多方面加強雙邊合作，歡迎大家對政府提出建言。