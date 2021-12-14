我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

華府國建聯誼會學術研討 邀6專家談「與新冠共舞」

記者王稚融／馬州報導
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，邀請六位專家分享。(記者王稚融／攝影)
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，邀請六位專家分享。(記者王稚融／攝影)

華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「與新冠疫情共舞」，邀請六位專家分享聯邦食品暨藥物管理局(FDA)有關新冠疫苗及藥物研發的最新進展，3M公司研發測試口罩品質的優劣，以及兼顧病理和身心健康、頤養天年等話題；為鼓勵台灣及其他地區產學界參與研討，此次會議以實體兼WebEx連線的方式同時進行，有40多名會員到現場，50人透過WebEx參與。

研討會由現任會長張慧玲律師主持，中研院莊德茂院士先以新冠疫情簡介為主題演講並主持問答，專長藥物研究的何英剛院士也全程參與；FDA疫苗審核部主任Kellie Reynolds博士隨後以遠程連線方式介紹新冠疫苗研發的過程，目前FDA仍在加速470多項冠狀病毒的藥物研發與治療，以及疫苗改良的評估。

華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，中研...
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，中研院莊德茂院士出席分享。(記者王稚融／攝影)
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，邀請...
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，邀請六位專家分享，科技組組長楊琇雅致詞。(記者王稚融／攝影)

喬治梅森大學的系統工程教授黃建中，其團隊與口罩大廠3M、網路專家及國會議員合作，以大數據和人工智慧為工具，研究如何發現及防治N95假口罩，他建議盡量購買美國製造的1860系列，或台灣製造的口罩，中國製造的9開頭口罩，即便有進出口證明，買到假口罩的機率也很大。

約翰霍普金斯大學腫瘤科施益民教授提到疫情期間產生的「存在焦慮」，臨床心理學專家梅強國教授建議保持日常體育活動、多吃新鮮和天然的食物，降低壓力生活、減少噪音，多與他人相處並幫助他人，生活要有使命感和意義感，有幽默感、多笑、多跳舞、談戀愛，多工作但不要太多，不要有壓力，也不要吃太多。

中華民國駐美副代表鄭榮俊出席致詞表示，台美之間有長久的友誼，新冠疫情至今，雙方共同攜手，台灣提供防疫物資，美國則在最需要時提供疫苗給台灣，明年台美雙邊科技會議將在台灣舉辦，在半導體、人工智慧、太空、量子、醫療等多方面加強雙邊合作，歡迎大家對政府提出建言。

華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，駐美...
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，駐美副代表鄭榮俊(右)頒發感謝狀給中研院莊德茂院士(中)。(記者王稚融／攝影)
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，邀請...
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，邀請六位專家分享。(記者王稚融／攝影)
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，會長...
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，會長張慧玲主持。(記者王稚融／攝影)
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，也有...
華府國建聯誼會日前在華府僑教中心舉辦學術研討會，主題為「 與新冠疫情共舞」，也有許多人雲端參與。(講座截圖)

口罩 疫苗 疫情

上一則

鄭少雄父母將返鄉 華聯會轉交逾30萬捐款

下一則

華盛頓地區同鄉會聯合會 12/19衣物捐助

延伸閱讀

北加聖縣公告 兩劑疫苗不足以對抗新冠與變種病毒

北加聖縣公告 兩劑疫苗不足以對抗新冠與變種病毒
華府首現4宗Omicron病例 1名來自喬治城大學 暫無社區傳播

華府首現4宗Omicron病例 1名來自喬治城大學 暫無社區傳播

華府Omicron現蹤 已4例確診 1人無旅遊史

華府Omicron現蹤 已4例確診 1人無旅遊史
華府禁用燃油掃葉機 市府上網拍賣13台

華府禁用燃油掃葉機 市府上網拍賣13台
華府馬州聯手打擊不清醒駕駛 嚴抓酒駕、藥駕

華府馬州聯手打擊不清醒駕駛 嚴抓酒駕、藥駕

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

2021-12-13 18:40
汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

2021-12-10 15:36

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠