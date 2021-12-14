帶寵物過節 維州動福聯盟開放「短期寄養」

阿靈頓郡動物福利聯盟聖誕新年期間推出寵物寄養活動。(Pexels)

新冠變種病毒omicron在美多州傳播，讓許多人對今年假日季的外出計畫感到遲疑，對於愛貓、愛狗人士，今冬還有另一方案歡度假日，維州 阿靈頓郡的動物福利 聯盟(Animal Welfare League of Arlington)，今年再次推出「帶寵回家、共度聖誕」的活動，面向大華府 三地居民，可在聖誕新年期間暫時將該機構的貓狗或其他小動物領回家過節，也讓動物們短暫體會收容所之外的不同生活。

收容所將提供寵物所需的各項生活必備物資，但也歡迎寄養家庭為寵物購買額外玩具或食物，但只有居住在維州、華府或馬州的家庭符合寄養資格，而且寄養期間不得帶寵物離開本地。

阿靈頓郡動物福利聯盟表示，寄養家庭可在12月19日至23日期間到該收容所領走貓狗或其他小動物，可至少寄養到明年1月3日，參與活動為先到先得，該收入送無法保證所有家庭都能領導寄養的動物。

若有興趣可到該收容所網站填寫寄養信息，網址：http://buff.ly/3G89stC。

此外，從13日起，阿靈頓郡動物福利聯盟的動物服務中心每個工作日的下午2時至晚7時、周末的中午12時至下午4時開放，有興趣領養或寄養的家庭也可直接前往，了解詳情。