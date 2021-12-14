北維州15歲公校生涉2性侵案 判決日延至明年1月

北維州勞登郡(Loudoun)公校 系統的一名15歲男學生早前接連捲入兩起性侵案，引起社區廣泛專注，他原定13日在勞登郡青少年法庭宣判，但因檢方要求有更多時間等待其心理評估報告出爐，當天把判決日改期到明年1月。

該15歲男學生被指曾於今年5月在勞登郡Stone Bridge高中的女廁所，強迫一名女同學與他發生性行為，後又被爆出於今年10月在勞登郡阿許本(Ashburn)的Broad Run高中不當觸摸一名同學。

由於兩起案件發生時，正值勞登郡公校系統實施飽受爭議的性別認同 新政策，即要求學校允許學生按照自己認為的性別使用廁所和換衣間，而且該學生在Stone Bridge高中侵犯女同學時，是穿著裙子進入廁所，兩起案件也引來眾多家長不滿，10月底曾有人發起抗議，要求勞登郡公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)下台。

Stone Bridge高中的受害女學生家長說，該男學生是「流動性別者」(gender fluid)，並質問為何他在Stone Bridge高中作案後，還能在等待審判期間又被轉到勞登郡公校的另一學校就讀；勞登郡公校官員已對此道歉，並承諾將改革懲處機制，以防止類似事件重演。

勞登郡公校在今年夏天修改跨性別 學生的政策，允許跨性別學生根據自己的性別認同選用學校設施、參與體育隊等團體活動，並要求教師按照學生的性別認同稱呼學生；曾有教師因直言無法違背宗教信仰、把男孩稱作女孩而被停職，還有眾多家長在教委的公聽會發言表達反對。