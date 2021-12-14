我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

北維州15歲公校生涉2性侵案 判決日延至明年1月

記者羅曉媛／維州報導

北維州勞登郡(Loudoun)公校系統的一名15歲男學生早前接連捲入兩起性侵案，引起社區廣泛專注，他原定13日在勞登郡青少年法庭宣判，但因檢方要求有更多時間等待其心理評估報告出爐，當天把判決日改期到明年1月。

該15歲男學生被指曾於今年5月在勞登郡Stone Bridge高中的女廁所，強迫一名女同學與他發生性行為，後又被爆出於今年10月在勞登郡阿許本(Ashburn)的Broad Run高中不當觸摸一名同學。

由於兩起案件發生時，正值勞登郡公校系統實施飽受爭議的性別認同新政策，即要求學校允許學生按照自己認為的性別使用廁所和換衣間，而且該學生在Stone Bridge高中侵犯女同學時，是穿著裙子進入廁所，兩起案件也引來眾多家長不滿，10月底曾有人發起抗議，要求勞登郡公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)下台。

Stone Bridge高中的受害女學生家長說，該男學生是「流動性別者」(gender fluid)，並質問為何他在Stone Bridge高中作案後，還能在等待審判期間又被轉到勞登郡公校的另一學校就讀；勞登郡公校官員已對此道歉，並承諾將改革懲處機制，以防止類似事件重演。

勞登郡公校在今年夏天修改跨性別學生的政策，允許跨性別學生根據自己的性別認同選用學校設施、參與體育隊等團體活動，並要求教師按照學生的性別認同稱呼學生；曾有教師因直言無法違背宗教信仰、把男孩稱作女孩而被停職，還有眾多家長在教委的公聽會發言表達反對。

公校 性別認同 跨性別

上一則

鄭少雄父母將返鄉 華聯會轉交逾30萬捐款

下一則

華盛頓地區同鄉會聯合會 12/19衣物捐助

延伸閱讀

馬州蒙郡公校時薪130元 聘疫情事務「專家」惹議

馬州蒙郡公校時薪130元 聘疫情事務「專家」惹議
防Omicron 紐約市公校加強檢測 含已接種者

防Omicron 紐約市公校加強檢測 含已接種者
跨州兼教職 華府公校校長助理違規

跨州兼教職 華府公校校長助理違規

在家自學驟增 費郡公校入學人數降幅5.4%創新高

在家自學驟增 費郡公校入學人數降幅5.4%創新高
懲戒拒打疫苗教職員 大華府公校系統不同調

懲戒拒打疫苗教職員 大華府公校系統不同調

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

2021-12-13 18:40
汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

2021-12-10 15:36

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠