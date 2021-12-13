華府首現4宗Omicron病例 1名來自喬治城大學 暫無社區傳播

圖為華府附近設立的免費疫苗接種中心。(Getty Images)

繼華府 衛生局12日晚間證實華府首現4宗新冠變種Omicron病例之後，喬治城大學13日表示，其中一名確診病例來自該校，但校園內還沒有社區傳播，此人早先已完全接種，近期剛從美國境內遊返回，目前並無症狀。

喬治城大學首席公共衛生官密舒里(Ranit Mishori)在發給全社區的公開信中指出，該確診病例自感恩節前夕開始，就沒再來過學校，除了此次來校做新冠檢測 ，檢測是在喬治城大學的新冠檢測實驗室完成，並由國家衛生研究院(NIH)疫苗 研究中心所做的基因測序，確診其感染的是新冠變種Omicron，目前該校正與市衛生局緊密合作，今後再有任何確診病例，該校也會採取同樣措施，及時排查。

密舒里表示，目前喬治城大學校園內並未出現Omicron社區傳播，自感恩節以來，該校已檢測超過1萬5000名師生、教職員，周確診率仍維持在1%以下。

根據華府衛生局稍早發布的四名Omicron確診者信息，包括三女一男，其中一名女確診者近期曾在美國境內遊，去過紐約、佛州，早前已完全接種但沒還沒打補強針，另兩名女確診者在感恩節和假日期間分別去過馬州和維州，兩人均完全接種，但尚不確定是否打了補強針，第四名男性確診者近期並無旅行史，尚不確定其接種狀態，市衛生局已通知可能與他們接觸過的人。

衛生局及喬治城大學均在通報此消息時，再度呼籲公眾接種疫苗和打補強針，並繼續採取戴口罩、保持社交距離等防疫措施。

華府5歲以上人群均可接種新冠疫苗，16歲以上者若在今年6月12日當天或之前完成了兩劑輝瑞或莫德納疫苗接種，或在今年10月12日當天和之前接種一劑嬌生疫苗，目前均可施打補強針。