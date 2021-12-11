國民黨華府籌設駐美代表處 推動在美事務 增進與美溝通

黃裕鈞(中)近日到華府籌辦國民黨駐美代表處，促進該黨與美方對話，吸納年輕人才。（記者張筠／攝影）

國民黨 國際部副主任黃裕鈞近日到華府 籌辦國民黨駐美代表處，與大華府的國民黨分部常委及僑胞會面，黃裕鈞稱，設立代表處就像創業，有很強的決心和使命感，將匯聚一切可用資源推動國民黨在美事務，增進與美方溝通，此外也將培養年輕人才，為國民黨注入新鮮血液。

黃裕鈞表示，此行也重在為國民黨做好2024年重返執政的準備，在未來三個多月內將陸續與美方行政部門、國會、智庫建立管道，他計畫明年初與華府智庫合作舉行研討會，除了讓美方各界加深對國民黨的認識，也將讓在美僑胞看到國民黨的決心和目標，合力推展延續性工作。

黃裕鈞也與當地僑界加強聯絡，了解僑青的想法及需要，挖掘、培養當地留學生人才，為國民黨吸納新鮮血液，黃裕鈞說，台灣年輕人也應到華府觀察政治生態，打開視野並累積實踐經驗，如此便能更準確知悉國民黨的政策及立場，應對惡意抹黑的假信息。

黃裕鈞說，籌辦國民黨駐美代表處也將平衡偏綠的台灣人公共事務會(FAPA)在美的聲音，代表處將成為國民黨與美方各界溝通的渠道，消除美方對國民黨的認識誤差，國民黨也更深入理解美方立場。

黃裕鈞在維吉尼亞 大學(UVA)取得國際關係學士、在約翰霍普金斯大學(JHU)取得國際政治經濟碩士，且曾擔任美中台國安政策幕僚，多次往返華府和台灣，現在肩負重任再訪華府，感到有「很強的使命感」，也有充足動力。