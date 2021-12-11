維州酒測新技術 駕駛酒精超標 引擎無法發動

維州近日研發引進預防酒駕的裝置和技術，若駕駛員血液酒精含量超標，則該裝置會自動禁止車輛發動。（取自WTOP）

維州汽車 管理局(DMV)近日加入「駕駛員酒精檢測 安全計畫」(DADDS)，引進新的酒精檢測技術，專門預防民眾酒駕，該檢測設備安裝在方向盤附近，在汽車發動前將自動檢測駕駛員血液酒精含量，若酒精含量超標，該設備會讓汽車引擎無法發動。

該「駕駛員酒精檢測安全計畫」是維州政府與國家公路交通安全管理局(NHTSA)、交通安全汽車聯盟(ACTS)聯合研發與酒精檢測相關技術的項目，該技術會自動檢測駕駛員血液酒精濃度是否超過0.08%，此比率是全美除猶他州外的49州法律對酒駕的定義，猶他州法律指血液酒精濃度超過0.05%就算酒駕。

檢測裝置設在方向盤附近，可通過採取駕駛員呼出氣體的樣本來計算其血液內酒精含量，也可通過汽車發動按鈕上的觸摸感應儀來採樣計算體內酒精含量，若檢測結果超標，汽車無法發動，家長也可通過此設備加強對孩子駕駛的管理，將酒精檢測標準設置為零，避免未成年飲酒後駕車上路，造成嚴重後果。

維州DMV局長霍科博(Rick Holcomb)說，該酒精檢測設備若能普及，則全國每年與酒駕相關的道路死亡將減少逾9000人；數據顯示，維州2020年有至少6624起因酒駕引發的車禍，272人死於與酒駕等不清醒駕駛相關的事故，另有3386人在酒駕相關車禍中受傷。