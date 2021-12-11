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仙納度國家公園 夜間露營費用漲至30元

記者張筠／維州報導
本次露營費用的調漲是仙納度國家公園自2007年後首次調漲。（記者張筠 / 攝影）
本次露營費用的調漲是仙納度國家公園自2007年後首次調漲。（記者張筠 / 攝影）

華府熱門戶外景點仙納度國家公園(Shenandoah National Park)，將從16日起調漲露營和野營等項目的費用，但普通的入園門票不受影響，公園並計畫推出Old Rag登山徒步的「一日門票」；仙納度國家公園表示，新增的收入將用於升級園內基礎設施，提升遊客的戶外活動體驗。

新費用標準將從16日開始實施，晚間露營費用從現行的15到20元不等，一律上升至30元，而25人以內的集體露營費用將升至75元，這也是仙納度國家公園自2007年後首次提升露營費用。

仙納度國家公園是大華府及附近居民戶外健身、欣賞自然風光的熱門去處。（取自仙納度國...
仙納度國家公園是大華府及附近居民戶外健身、欣賞自然風光的熱門去處。（取自仙納度國家公園官網）

仙納度國家公園總監凱尼(Patrick Kenney)表示，新增收入將用於支持公園各項設備維護，自然風光和野生動植物保護，增建停車空間，並資助其他服務，未來幾年內，遊客將看到更多野餐桌、營區、生火設備等。

仙納度國家公園計畫從明年3月開始推出Old Rag「一日門票」試行項目，民眾須在...
仙納度國家公園計畫從明年3月開始推出Old Rag「一日門票」試行項目，民眾須在徒步的當天登錄官網預約，手續費最少1元至2元。（記者張筠 / 攝影）

關於著名登山徒步路線Old Rag的費用更動細節，將於本月稍晚公布，不過凱尼表示，目前國家公園已啟動試行計畫，從明年3月開始推出Old Rag「一日門票」(day-hiking ticket)，遊客須在欲前往的當日到官網預約，手續費最少1元至2元，此試行項目將幫助公園更好控制人流，尤其在登山旺季管理園區，公園管理員近日將繼續評估該徒步線路的安全、客容量、遊覽體驗、以及所需的維護成本。

仙納度國家公園也計畫提升野營許可證(permit)的費用，國家公園管理局(NPS)表示，此項調整最快到2023年才會執行，在2023年之前的許可證費用不變，普通的入園門票也不變，該調整僅涉及部分特別的許可證費用，關於此項調整的更多細節將在2022年公布。

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