迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

降溫之際，大華府汽車 機械工程師斯納羅(Juan Carlos Serrano)提醒入冬要做好養車準備，並分享養車小貼士。

電池和機油

汽車電池一般壽命三到五年，低溫 情況下電池消耗更大，建議到專業車行檢查電池壽命，避免外出半路無法發動車輛；冬季低溫會讓機油變濃稠，導致引擎運轉更難，駕駛員可檢查機油是否乾淨，並及時更換，避免引擎耗損，縮短汽車壽命。

發動機冷卻系統

駕駛員需檢查發動機的冷卻系統組件是否完好無損，檢查散熱器及加熱軟管是否變脆、破裂、洩漏，若有異常需及時修補，避免帶來更大損壞。

輪胎

斯納羅建議使用全季節(all-season)或冬季輪胎，避免輪胎在極端天氣下變形或胎壓不足，他建議在冬天可給輪胎稍微多充氣，因冷空氣會導致胎壓下降，一般駕駛座車門附近有關於胎壓正常範圍的標牌，可根據該數值稍微多給輪胎充氣，「若規定胎壓是33，建議可充到35」。民眾也需檢查輪胎磨損情況，及時更換，避免冬季降雪 道路溼滑引發事故，此外斯納羅也提醒要檢查備胎的狀況，以防萬一。

門窗防凍、噴漆保護、雨刷

塗抹或噴灑適量矽膠以防止門窗結凍，此外在冬季低溫環境下，車輛噴漆也可能受損，尤其融雪鹽和塵土具有腐蝕性，斯納羅建議可在下雪前給汽車上蠟，定期洗車也可有效防止汽車外部、底盤和輪胎腐蝕。

雨刷保養

降雪前應將雨刷翹起，避免結凍導致雨刷損壞、斷裂，斯納羅也提醒切勿直接用雨刷清掃擋風玻璃上的雨雪或冰層，正確作法是發動汽車，等待五到十分鐘，不僅可融化冰雪，也可使引擎、機油等逐漸暖和、正常運轉。