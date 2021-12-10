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CCACC醫療健康中心 12月多場接種

【馬州訊】

為幫助社區居民在假日期间接種新冠疫苗，美京華人活動中心(CCACC)12月繼續舉辦多項新冠疫苗接種活動；有意接種輝瑞疫苗，可參加12月10日(周五)中午12時30分至下午3時45分舉辦的輝瑞疫苗注射，面向12歲以上人群，接種第一、二針和補強針，登記：https://bit.ly/3lTfbMb；或下午3時30分至5時的「5至11歲兒科疫苗注射」，登記：https://bit.ly/3DzIzNy；12月31日上午10時至中午12時30分，也有「5至11歲兒科疫苗注射」，登記：https://bit.ly/3oEsYrN；同日中午12時至下午2時將面向12歲以上人群，登記：https://bit.ly/3oDDyiI。

有意接種莫德納疫苗，可參與12月17日中午12時30分至下午3時30分的莫德納補強針注射，登記：https://bit.ly/3dzNofl；以及明年1月7日中午12時30分至下午3時45分的莫德納補強針注射，登記：https://bit.ly/3oNxAw1。

疫苗 莫德納 輝瑞

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