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白宮亞太裔事務辦公室啟動 美國貿易代表戴琪任共同主席

記者羅曉媛／華盛頓報導

依照拜登總統早前發布的「提升亞太裔公平、公正與機會」的行政命令，聯邦衛生部(HHS)部長貝西拉(Xavier Becerra)9日啟動拜登-賀錦麗政府的白宮亞太裔事務辦公室(WHIAANHPI) ，將由美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)擔任共同主席，該部門負責推動面向各級政府部門的議程，以提升亞太裔社區的公平、公正與機會。

白宮亞太裔事務辦公室最早由前總統柯林頓在1999年設立，旨在透過增加聯邦政府項目的參與度來改善亞太裔在美的生活質量，之後每屆政府都會透過行政令設立該辦公室，並安排在不同聯邦機構轄下，拜登政府的亞太裔事務辦公室位於聯邦衛生部。

柯林頓政府首次成立亞太裔事務辦公室時，就是安排在聯邦衛生部轄下，衛生部長貝西拉說，白宮亞太裔事務辦公室以最初的起點回歸，對於復興這項重要歷史倡議很重要，拜登-賀錦麗政府致力於處理由來已久，且長期被忽視但影響亞太裔社區的各方面挑戰，「我期待與戴琪一起領導這項聯邦層級的努力，以提升全美亞太裔社區的公平公正與機會。」

戴琪也對擔任共同主席表示深感榮幸，她說，總統拜登、副總統賀錦麗乃至整個政府團隊，都致力於創造更平等、公正和包容的美國，與衛生部長貝西拉共同領導這項倡議，將是推動各層級城府拓展機會、直面系統性障礙、解決反亞太裔暴力問題的重要一部分。

本屆政府的白宮亞太裔事務辦公室將聚焦協調聯邦政府對反亞裔偏見與暴行的綜合響應，解決亞太裔社區細分數據(disaggregated data)缺乏的系統問題，並在為亞太裔社區提供更多語言服務，處理亞太裔社區在教育、衛生、經濟及住房等問題面臨的不公待遇，詳情可見：www.hhs.gov/whiaanhpi。

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