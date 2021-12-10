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「露骨」書籍與聖經並排展示 費郡圖書館惹議

記者羅曉媛／維州報導
把「露骨」書籍和聖經共同展示，費郡圖書館惹議。(Pexels)
把「露骨」書籍和聖經共同展示，費郡圖書館惹議。(Pexels)

維州費郡麥克林(McLean)的Dolley Madison圖書館近日移除了兩本和聖經一起展示的書籍，這兩本書原先被家長投訴「露骨」、不該出現在費郡公校圖書館內，曾引起風波，而此次這兩本書與聖經一同展示，又引來爭議，有人稱這就是故意冒犯家長和基督徒。

兩本書分別為艾維森(Jonathan Evison)所著的「草坪男孩」(Lawn Boy)和科巴比(Maia Kobabe)的漫畫「性別酷兒回憶錄」(Gender Queer: A Memoir)，費郡公校系統早前接到家長投訴，稱高中圖書館陳列了這兩本「露骨」(sexually explicit)書籍，涉及性內容，還包括對戀童癖的描寫，不適合高中生閱讀。

費郡公校歷經一個月的審閱和討論，最終決定讓兩本書重回高中圖書館的書架，原因是書中呈現的多元內容，能讓某些未被充分代表(underrepresented)的學生找到共鳴。

近期這兩本書又在Dolley Madison圖書館與聖經一同陳列，周圍還擺放了幾個惡搞醜娃公仔(troll dolls)，該圖書館本周二拿走了這兩本書，並發聲明說，節假日期間的書籍展示原本是為了凸顯閱讀自由，讓更多讀者在此期間享受閱讀的樂趣，並不想由此引發冒犯。

費郡居民史黛西‧蘭頓(Stacy Langton)是早先推動費郡公校下架該兩本書的主力家長，她說，Dolley Madison圖書館把這些書和聖經放在一起展示，就像網路惡搞一般，是對那些合理擔心學校有色情讀物之人的冒犯。

「這就是對家長和基督徒的挖苦。」蘭頓說，他們是在嘲笑家長反對戀童癖和色情內容出現在學校圖書館。

「草坪男孩」書中包括對兒童性行為的生動描述(graphic descriptions)，「性別酷兒回憶錄」則有明確描繪自衛和口交的插圖。

「草坪男孩」的作者艾維森曾表示，自己的作品是在質問資本主義、貧富差距、種族假設等重要議題，也否認內容包含或描繪戀童癖。

「性別酷兒回憶錄」的出版商Oni Press則表示，該漫畫是性別認同為「酷兒」或「非二元」(nonbinary)的重要資源。

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