重新計票定局 共和黨奪回維州眾議會多數席

維州 州議會選舉重新計票結果8日出爐，共和黨 以52席對民主黨 48席，奪回眾議會多數，明年1月新會期開始後，維州州議會將由民主黨控制兩會，變為兩黨制約，即共和黨以微弱優勢控制眾議會，民主黨以微弱優勢控制參議會。

該結果也讓維州成為繼明尼蘇達州之後，全美唯二的由兩黨分別掌控州議會的州，重新計票的兩席包括第91選區和第85選區，候選人得票差距均小於0.5%。

第91選區覆蓋維州南部沿海地區，包括Poquoson市，以及Hampton市和York郡的部分地區，現任民主黨議員瑪莎‧木格勒(Martha Mugler)在初步計票結果中，落後共和黨挑戰者戈德札(A.C. Cordoza)94票，重新計票後，木格勒以64票落敗；該選區除了木格勒是民主黨，自2000年以來都是共和黨眾議員當選。

第85選區包括維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的部分地區，自1984年以來均由共和黨眾議員在位，直到2017年的「藍潮」被民主黨翻藍；此次選舉初步計票時，共和黨挑戰者卡倫‧格林哈格(Karen Greenhalgh)以127票領先現任民主黨議員阿斯古(Alex Askew)，重新計票後，以領先115票獲勝。