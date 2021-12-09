華府學生新冠疫苗接種令 月底表決
華府市議會7日初步通過「學生新冠疫苗接種措施」，要求所有滿16歲的學生在2022年3月1日前接種新冠疫苗，也要求育兒機構所有人員接種，市議會將於21日二次投票，通過後將遞交華府市長簽字生效。
該提案要求所有16歲及以上的學生在2022年3月1日前接種新冠疫苗，也規定16歲以下的學生須在16歲生日後的70天內接種，並要求華府育兒機構的所有職員接種，以此加強對兒童及青少年的保護。
若通過，華府將成為繼加州之後，明確要求學生打疫苗的地區，也將是大華府唯一強制學生接種的地區；維州衛生廳(VDH)本周剛否決了一項要求公校所有職員和符合資格的學生接種新冠疫苗的請願，馬州部分議員近日也在推動公校的接種令，但馬州衛生廳(MDH)本周指，疫苗接種令不在考慮範圍。
提出該提案的華府市議員克莉絲蒂娜．亨德森(Christina Henderson)表示，疫苗是目前抵抗疫情最有效的方式之一，也是維持實體教學的有力保障；市議員說，把接種截止日期定於明年春季，主要是想給家長、學生和學校足夠時間調整。
此提案先前的版本要求學生在本月以前打疫苗，但在10月的一場公聽會上遭到教育官員和社區民眾反對，他們稱該截止日不合理，若學生未來得及接種，恐錯過課程，影響學業。
亨德森表示，市議會將在明年春季舉行公聽會，了解包瑟政府提高學校接種率的其他具體行動。
目前華府要求政府人員、公校教職、社會工作者接種新冠疫苗，公校學生若要參加體育比賽和訓練也必須接種，有特殊健康需求或信仰原因不能接種者，須定期提交新冠陰性檢測報告。
華府11月底解除室內口罩令，在流感季和新冠變種病毒的威脅提升之際，該決策飽受爭議，如今市議會推動學生強制接種令也引發討論；有人表示，若擴大接種，口罩令確實無必要，另一部分人則指，口罩令的頒布、解除和執行變化過快，不確定新的接種令能達到何種效果。
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