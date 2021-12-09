華府學生新冠疫苗接種令 月底表決

華府市議會近日初步通過「學生新冠疫苗接種措施」提案，規定所有滿16歲的學生在2022年3月1日前須完成新冠疫苗接種，市議會本月底將第二次投票。（取自華府公校系統臉書）

華府 市議會7日初步通過「學生新冠疫苗 接種措施」，要求所有滿16歲的學生在2022年3月1日前接種新冠疫苗，也要求育兒機構所有人員接種，市議會將於21日二次投票，通過後將遞交華府市長簽字生效。

該提案要求所有16歲及以上的學生在2022年3月1日前接種新冠疫苗，也規定16歲以下的學生須在16歲生日後的70天內接種，並要求華府育兒機構的所有職員接種，以此加強對兒童及青少年的保護。

若通過，華府將成為繼加州之後，明確要求學生打疫苗的地區，也將是大華府唯一強制學生接種的地區；維州衛生廳(VDH)本周剛否決了一項要求公校 所有職員和符合資格的學生接種新冠疫苗的請願，馬州部分議員近日也在推動公校的接種令，但馬州衛生廳(MDH)本周指，疫苗接種令不在考慮範圍。

提出該提案的華府市議員克莉絲蒂娜．亨德森(Christina Henderson)表示，疫苗是目前抵抗疫情最有效的方式之一，也是維持實體教學的有力保障；市議員說，把接種截止日期定於明年春季，主要是想給家長、學生和學校足夠時間調整。

此提案先前的版本要求學生在本月以前打疫苗，但在10月的一場公聽會上遭到教育官員和社區民眾反對，他們稱該截止日不合理，若學生未來得及接種，恐錯過課程，影響學業。

亨德森表示，市議會將在明年春季舉行公聽會，了解包瑟政府提高學校接種率的其他具體行動。

目前華府要求政府人員、公校教職、社會工作者接種新冠疫苗，公校學生若要參加體育比賽和訓練也必須接種，有特殊健康需求或信仰原因不能接種者，須定期提交新冠陰性檢測報告。

華府11月底解除室內口罩令，在流感季和新冠變種病毒的威脅提升之際，該決策飽受爭議，如今市議會推動學生強制接種令也引發討論；有人表示，若擴大接種，口罩令確實無必要，另一部分人則指，口罩令的頒布、解除和執行變化過快，不確定新的接種令能達到何種效果。