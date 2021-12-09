華府馬州聯手打擊不清醒駕駛 嚴抓酒駕、藥駕

華府、馬州警方合作在節假日期間嚴查酒駕、藥駕等不清醒駕駛的危險情況。(記者羅曉媛╱攝影)

華府 與馬州 喬治王子郡(Prince George's)附近近幾年的酒駕和相關死亡增幅明顯，華府和馬州多郡警方本周啟動新聯合行動，在華府與喬治王子郡邊界增派執法人員，重點查抓酒駕等「不清醒駕駛」(impaired driving)，呼籲民眾在年底節假日慶祝活動頻繁期間，更要對自己的行為負責。

兩地警方9日、10日將在華府Southern大道靠近喬治王子郡的區域增派警力，馬州警局負責Indian Head高速、Branch大道、Pennsylvania大道、Marlboro Pike和Central大道的酒駕、藥駕篩查工作。

執法官員表示，此次聯合行動屬於大華府本月提高道路安全、加強對「不清醒駕駛」執法計畫的一部分，數據顯示近幾年年底大華府與酒駕相關的道路死亡顯著增加，其中喬治王子郡與華府第七、八區發生的酒駕死亡案件最多。

2018至2020年，華府有近35%的道路死亡都與酒駕或其他「不清醒駕駛」有關，喬治王子郡在2019年有20%的道路死亡是「不清醒駕駛」造成，而今年截至目前，Southern大道已發生八起與酒駕相關的道路死亡。

執法官員表示，在華府第七、八區發生的酒駕死亡事故約25%涉及持馬州駕駛許可證(permit)的駕駛員，過去五年內，發生在喬治王子郡的酒駕死亡案件有13%的涉事駕駛員是華府居民。

華府警長康提(Robert Contee)表示，年底及節假日期間的不清醒駕駛行為會明顯上升，打擊酒駕需要社區民眾配合警方合作，「就算不是節假日，每個人都應負責任駕駛」；喬治王子郡警長阿齊茲(Malik Aziz)也呼籲，不要讓假日的慶祝變為悲劇，所有人都應謹慎駕駛並對自己的行為負責。