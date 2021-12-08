腐蝕道路 傷害寵物 影響供水...蒙郡籲冬季融雪謹慎用鹽

大華府 預計本周將迎來今冬首場降雪 ，各地政府和社區陸續開始在人行道、車道撒鹽預備，但蒙郡環保及運輸官員提醒，融雪鹽可能腐蝕道路、傷害寵物健康，甚至影響供水系統，因此建議不要過度使用。

蒙郡環境保護局(DEP)、運輸局(MCDOT)和WSSC Water水資源公司表示，融雪鹽雖能避免道路結冰積雪，但必須注意用量，否則可能破壞道路，甚至污染水資源，給生活帶來更多長遠的不利影響。

蒙郡環保官員表示，融雪鹽會隨著雨水、雪水流入當地河流，最終進入大華府的波多馬克及派特辛河系統(Potomac and Patuxent rivers)，該河流系統是馬州 人口集中的蒙郡和喬治王子郡(Prince George's County)逾180萬居民的飲用水源；融雪鹽也會腐蝕混凝土和磚石，損壞路面，威脅動物及寵物健康，破壞草坪和其他植物，因此呼籲民眾「謹慎用鹽」。

WSSC Water水資源公司首席執行官瑞德(Carla Reid)表示，過去30多年，大華府溪流的含鹽量穩步提升，不斷威脅生態環境，鹽一旦進入水資源系統，就不會消失，也無法通過過濾來降低含鹽量，此外鹽的腐蝕性也會破壞水管，導致更多漏水、停水問題。

對此蒙郡發起「謹慎用鹽運動」(Salt Wise)，提倡通過三步驟實現雨雪天的道路安全，包括盡早並勤快鏟雪、十平方呎的人行道或20呎長的車道用鹽不超過12盎司、降雪過後清掃多餘的融雪鹽以重複利用。

蒙郡政府也將少量用鹽，具體措施包括在撒鹽車上加裝鏟雪裝置，以盡早開始鏟雪，融雪工作也將以含鹽量23%的鹽水替代。