聖誕假日騙術多 禮物互換要當心

假日期間，各路騙術令人防不勝防，其中又以「神秘聖誕禮物線上互換」和社交媒體「禮物大放送」(Giveaway)最常見。

神秘聖誕禮物互換本是親朋好友在假日期間的熱門活動，但若是在網路上與陌生人「互換」禮物，就變得可疑，不僅可能竊取個人信息，還可能引發其他法律問題。

優良商業局(Better Business Bureau)介紹，該騙術由來已久，每年假日季都有，但今年主要圍繞互換酒類禮物或花10元買酒作為禮物交換。

騙局通常以一封「誘人」的禮物互換邀請電郵或社交媒體邀請函開始，要求受害人提供姓名、地址等自己和友人的個人信息，之後要求受害人把這封「與陌生人互換禮物」的邀請函轉發給親朋好友。

但參與後沒人收到任何禮物，還暴露了自己和友人的個人信息，美國郵政 的監察員已把這類騙局定性為「金字塔騙局」(pyramid scam)。

Instagram上的禮物大放送則更易以假亂真，通常騙徒承諾只要留言並跟帖提及一名朋友，就能免費領禮物，但之後給受害人發消息謊稱其贏得免費禮品，並附上足以竊取個人信息的惡意連結；若要參與大放送，應先確保發帖方是Instagram認證的具有「藍色打勾」標示的機構，否則不要貿然參與。