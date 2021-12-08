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馬州蒙郡公校時薪130元 聘疫情事務「專家」惹議

記者張筠╱馬州報導
艾爾維茲近日以時薪130元被蒙郡公校聘用，專門負責與疫情相關的公共事務，但聘用過程遭質疑。（取自艾爾維茲LinkedIn）
艾爾維茲近日以時薪130元被蒙郡公校聘用，專門負責與疫情相關的公共事務，但聘用過程遭質疑。（取自艾爾維茲LinkedIn）

馬州最大的公校系統蒙郡公校(MCPS)，因新設崗位聘請「專家」負責新冠事務再惹爭議，該崗位是兼職(part-time)，但時薪高達每小時130元，招聘流程也被詬病不透明，引家長質疑；蒙郡家長聯盟(Parents' Coalition of Montgomery County)要求MCPS加強教職聘用工作的透明度，並合理使用公校資金。

蒙郡公校今年夏末聘請艾爾維茲(Aggie Alvez)來處理與新冠疫情有關的公共事務，該職位是新設立的兼職崗，但時薪達130元，而且蒙郡公校沒有及時公開招聘過程和決策，引來家長不滿。

蒙郡家長聯盟在9月中旬要求蒙郡公校提供關於艾爾維茲的聘用合同、付款備忘錄、電子郵件等資料，蒙郡公校在11月底的回覆中表示，公校系統今年8月16日正式聘請艾爾維茲，時薪130元，任期至2022年6月30日。

蒙郡家長聯盟成員薩徒奇(Janis Sartucci)表示，「疫情期間新增一個時薪130元的(兼職)崗位，是否為使用公校資金最合理、高效的作法？」家長們質疑該職位的意義，艾爾維茲的薪資幾乎能與學區總監相提並論，前蒙郡公校學區總監史密斯(Jack Smith)時薪約151元，現任的代理學區總監麥克奈特(Monifa McKnight)時薪為142元。

根據蒙郡公校提供的資料，艾爾維茲的職稱模糊，這也引人懷疑，一封郵件指她是「學區總監的特別助理」，另一封郵件稱她為「學區總監幕僚長的特別助理」，而第三封郵件又稱她為「公共信息官」。

面對媒體及各界質疑，蒙郡公校本周回應說，疫情給教育增加不確定性，讓公共傳播變得更重要，因此需要加強學校、師生、家長、社區的多方溝通及合作；蒙郡公校系統傳播辦公室主任克萊姆(Chris Cram)表示，艾爾維茲在蒙郡公校的職位僅是暫時的，任期不會超過六個月，因此在明年2月中就離任，但此說法與先前蒙郡公校給蒙郡家長聯盟的解釋衝突，當時公校官員表示艾爾維茲的任期到2022年6月30日。

根據艾爾維茲的LinkedIn，她自稱「在傳播、營銷和社區工作中有20多年經驗」，她1999至2010年曾任蒙郡公校系統的傳播與合作主任，2010至2013年在休士頓獨立學區任首席傳播官，2013年回到大華府任Discovery Education機構的市場營銷及傳播副主席，2017年開始經營自己的諮詢公司，專注於K-12學區等事務。

公校 學區 疫情

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